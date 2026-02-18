El PSOE de Jerez: "Se intenta achacar a las borrascas lo que en realidad es consecuencia de años de abandono"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Antonio Díaz, ha valorado el anuncio del plan de asfaltado presentado por el gobierno local, "felicitando a la alcaldesa, María José García-Pelayo, por haber descubierto tres años después de llegar a la Alcaldía que las calles de la ciudad necesitan mantenimiento, gestión y planes de asfaltado periódicos, en lugar del 'bacheado' y relleno de boquetes, que es lo único que ha hecho el PP de Jerez en tres años”.

Díaz ha señalado que el ejecutivo municipal “ha necesitado tres años de mayoría absoluta para inventarse un plan que debería haber sido una prioridad desde el primer día”, recordando que durante todo este tiempo las vías de Jerez han presentado un estado “lamentable, con baches, agujeros y socavones que ponen en riesgo a conductores, ciclistas y peatones”.

El portavoz socialista ha comparado la estrategia del gobierno local "con la utilizada por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la autovía entre Jerez y Sanlúcar de Barrameda", denunciando que “se intenta achacar a las borrascas lo que en realidad es consecuencia directa de años de abandono y de auténticas chapuzas, como la que hizo Moreno Bonilla en la última intervención en esta autovía”.

En este sentido, ha subrayado que los temporales recientes “no han provocado el problema. Los baches ya existían antes de la llegada de las borrascas que han agravado un deterioro provocado por la falta de mantenimiento del gobierno de Pelayo”. Para Díaz, el anuncio municipal llega "únicamente como postureo ante el clamor de la ciudadanía, harta de circular por calzadas que son una interminable gymkana de baches y boquetes”, una situación que, según ha insistido, “hace imposible garantizar una movilidad urbana en condiciones mínimas de seguridad”.

El portavoz socialista ha concluido reclamando al gobierno local que "deje de actuar a golpe de titular" y ponga en marcha "un plan real, planificado y sostenido en el tiempo que garantice el mantenimiento integral del viario público, porque lo que necesitan los vecinos y vecinas no son anuncios improvisados, sino soluciones eficaces y permanentes”.