El PSOE de Jerez acusa al Ayuntamiento de reducir la frecuencia de los autobuses urbanos

El PSOE de Jerez ha acusado al Ayuntamiento de reducir la frecuencia de los autobuses urbanos y de suprimir servicios a primera hora de la mañana "tras las quejas recibidas por parte de estudiantes y trabajadores usuarios del transporte público en la ciudad".

Los socialistas, en un comunicado, aseguran que "se han suprimido autobuses a primera hora de la mañana y esto impide que muchos estudiantes y jerezanos puedan hacer uso del transporte público para incorporarse a sus colegios, institutos y centros de trabajo".

“En la Semana de la Movilidad, sólo se mueve la alcaldesa en avión hacia Madrid. Los jerezanos de a pie se quedan sin autobuses para poder ir a trabajar o a estudiar, todo porque el gobierno de Pelayo ha reducido el número de autobuses operativos.”, señala José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

“El último caso del que hemos tenido conocimiento afecta a la línea 9 que conecta la barriada de La Granja, al que le han retrasado el paso del primer autobús casi 50 minutos. Como consecuencia de esto, muchos estudiantes y trabajadores que empiezan su jornada de la mañana no pueden hacer uso del autobús. Pero sabemos que se trata de un problema que también afecta a otras líneas y zonas de Jerez”, añade Díaz.

“En su primer año de gobierno, García-Pelayo esta destruyendo la flota de autobuses porque no paga a proveedores ya que no reciben el debido mantenimiento. Un autobús que está circulando por la ciudad más de 12 horas diarias, si no recibe el mantenimiento y los recambios óptimos lo que provoca es su más que previsible avería y no podrá circular, independientemente de su antigüedad. Esto hace que haya menos autobuses por línea, se acumulen los retrasos y el transporte público urbano pierda utilidad para los ciudadanos”, continúa el portavoz socialista.

Desde el Grupo Municipal Socialista denuncian " los impagos de Pelayo a las empresas proveedoras de recambios. Si no paga a los proveedores, la flota de autobuses urbanos se deteriora rápidamente y es lo que está pasando en la actualidad. El número de averías y de vehículos fuera de servicio se ha incrementado de forma anormal en el último año, en comparación con cualquier situación precedente. El problema de los autobuses de Jerez no es la marca, la procedencia o la antigüedad, el problema del transporte urbano en Jerez es Pelayo. Los autobuses urbanos no se reparan por los engaños y bulos de una alcaldesa que prefiere seguir mintiendo que dar soluciones y seguridad a los usuarios. La realidad es que Pelayo y el PP de Jerez están recortando y deteriorando los servicios públicos: si no pagas, no hay mantenimiento y sin mantenimiento no hay autobús pero eso sí le sube los impuestos a los jerezanos.”, añade José Antonio Díaz.

“El PSOE le reclama a Pelayo que cumpla su obligación mantenga y amplíe los servicios dando soluciones a las reclamaciones de los usuarios”, concluye el portavoz socialista.