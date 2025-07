El PSOE de Jerez acusa al PP de bloquear la contratación de 450 auxiliares de ayuda a domicilio

El grupo municipal socialista ha denunciado "la política de engaño sistemático que está llevando a cabo el Gobierno del PP en Jerez, esta vez a través de la Delegada de Inclusión Social, Yessica Quintero, una delegada que, al igual que la alcaldesa Pelayo, ha aprendido rápido a ocultar la realidad con medias verdades y a maquillar su mala gestión".

En palabras de Carmen Collado, "Quintero intenta tapar las vergüenzas de Pelayo mintiendo descaradamente. Lo que no cuentan es que en la ampliación del servicio existían tres informes contradictorios, entre ellos uno de Recursos Humanos que proponía la contratación de 450 trabajadoras fijas y fijas-discontinuas. Sin embargo, el equipo de go-bierno del PP optó por contratar solo a 225, demostrando su falta de compromiso con este servicio esencial y las trabajadoras que lo sostienen”.

“Por este motivo, -añade Collado- el PSOE decidió abstenerse en la votación, porque nosotros sí apostábamos por la contratación de las 450 trabajadoras como proponía el informe técnico más sensato y proporcionado. Además, el informe económico presentado por el PP era erróneo, como quedó reconocido en el último Consejo de Administración de COMUJESA.”, continúa.

Para la concejal socialista, "la delegada está peleada con los números, no sabe contar, ni gestionar, ni cumplir con lo que firma. No es la primera vez que la Sra. Quintero actúa de forma negligente: incumple sistemáticamente el convenio colectivo que ella misma firmó con Pelayo, especialmente en lo que respecta a la entrega del vestuario, lo que le ha valido una sanción por parte de la Inspección de Trabajo con un recargo de 9,95 euros por mes de retraso desde enero de 2024, lo que acabará costando más de 250.000 euros que pretendía no abonar a las trabajadoras", recuerda la concejala socialista.

“Además, a día de hoy, más de 300 usuarias siguen esperando acceder al servicio de ayuda a domicilio, una cifra escandalosa que demuestra la total falta de planificación, organización y sensibilidad por parte de la delega-ción de Inclusión Social, Dependencia y Mayores. Es un caos administrativo. Por eso, la delegada debe dejar de buscar excusas y ponerse a trabajar de verdad", añade Collado.

"No podemos dejar de denunciar también la actitud inhumana de esta delegada, que llegó a proponer el desalojo de una mujer con cuatro hijos de un hostal, su único recurso de emergencia. Gracias a la intervención del PSOE en el último pleno se frenó esta decisión insensible. Le exigimos a la Sra. Quintero que deje de jurar tanto y empiece a ayudar más a quien lo necesita, porque tras dos años de mandato, la delegada de Inclusión Social sigue prometiendo mucho y cumpliendo muy poco, siempre responsabilizando a otros de sus errores, en un intento desesperado por esconder su propia incompetencia. Solo quien se cree por encima del bien y del mal actúa así", concluye Carmen Collado.