El PSOE de Jerez muestra su apoyo a las familias del Club Social Puertas del Sur

El PSOE de Jerez ha mostrado su respaldo a las familias del Club Social Puertas del Sur tras mantener una reunión con los representantes del colectivo, que han mostrado su preocupación ante el cierre definitivo de este histórico espacio vecinal. Para los socialistas, esta situación es "consecuencia directa de la inacción del gobierno del PP que encabeza María José García-Pelayo".

Cabe recordar que el club podía solicitar la prórroga de la cesión de la parcela para continuar con su actividad una vez cumplidos esos 35 años, pero la ley actual impide llevarla a cabo según sostiene el gobierno local, que en su día explicó que solo cabe la concesión administrativa pero a una entidad de interés público, "que no es el caso".

El PSOE explica que "más de tres décadas de convivencia, participación ciudadana y vida comunitaria se ven ahora truncadas tras la decisión del gobierno de Pelayo que pretende poner fin a la actividad del club. Las familias afectadas expresaron su decepción y frustración por lo que consideran un abandono institucional".

El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, lamentó profundamente lo ocurrido y trasladó "el apoyo total de su formación a los vecinos". Díaz denunció que el gobierno local "ha mantenido durante dos años una actitud de dilación, con promesas incumplidas y reuniones sin resultados concretos. No se ha querido dar una solución real. Existían alternativas, lo que no hay es voluntad política del gobierno local, las familias tienden la mano para seguir adelante, pero el Ayuntamiento ha preferido dejar morir un proyecto que ha sido ejemplo de convivencia durante décadas”.

Desde el PSOE recuerdan que el Club Social Puertas del Sur nació por iniciativa vecinal y se consolidó como un punto de encuentro para actividades sociales, deportivas, culturales y familiares, fortaleciendo el tejido comunitario de la zona sur. “La desaparición de este espacio supone un golpe para cientos de vecinos y vecinas. La zona sur no puede seguir acumulando un maltrato sistemático y orquestado por la alcaldesa, ni promesas incumplidas”, añadió Díaz, subrayando que el PSOE de Jerez reitera su compromiso de continuar acompañando a las familias y exigiendo al gobierno municipal soluciones claras, reales y transparentes.