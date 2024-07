El PSOE de Jerez asegura que "el gobierno de Pelayo aumenta a 61 millones las facturas en el cajón"

El Grupo Municipal Socialista de Jerez asegura que "el gobierno de Pelayo, alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP está metiendo al Ayuntamiento de Jerez en un 'fregado', en tan solo un año de gobierno ha incrementado a 61 millones de euros las facturas en el cajón, facturas no reconocidas a empresas", afirmando que el Consistorio "tarda más de dos meses en pagar a los proveedores del Ayuntamiento de Jerez y no paga más de 10 millones de euros a las empresas y autónomos jerezanos".

Según los socialistas jerezanos, "el periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de junio refleja una tendencia peligrosa del tiempo que tarda el Ayuntamiento en pagar a las empresas que ya venia produciéndose en meses anteriores. El anterior gobierno del PSOE dejó el periodo de pago en 48 días, mientras que el gobierno de Pelayo tarda 61 días en pagar. Ahora, paga peor y más tarde".

En nota de prensa, el PSOE explica que "la tardanza en el pago se une a otros 'descalabros' de la gestión económica de Pelayo: pagos sin crédito presupuestario, aumento del gasto descontrolado, prestación de servicios sin contrato, incluso faltan por reconocer más de 61 millones de euros en facturas a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento, las llamadas facturas en el cajón".

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, añade que “la alcaldesa Pelayo trata de ocultar cualquier información, pero es un secreto a voces dentro del Ayuntamiento y entre las empresas y autónomos que no cobran. Pelayo está llevando al hundimiento económico del Ayuntamiento a costa del bolsillo de los jerezanos, gasta más de lo que ingresa, paga más tarde y a veces, ni paga”.

“La gestión económica de Pelayo es el camino a la bancarrota. El delegado de Economía no sabe si quedarse o salir corriendo. Ya ni responde en los plenos, mientras la alcaldesa se limita a borrarse de Jerez, pasa más tiempo en Madrid que en Jerez, se ríe de los jerezanos. Prometieron y mintieron tanto en campaña que se han dedicado a gastar sin control, sin previsión, comprometiendo el futuro económico del Ayuntamiento y cuando llegue la hora de pagar, lo hará a costa de los jerezanos, por eso está preparando la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez”, añade José Antonio Díaz.

El portavoz del PSOE prosigue: “Es que la cosa no se queda ahí, lo mismo está ocurriendo en las empresas municipales, Comujesa debe 1,5 millones de euros, el Circuito tiene una deuda a los proveedores 1,2 millones de euros, Fundarte no paga a los artistas y proveedores y asciende los impagos a 1,3 millones de euros. En definitiva, no hay área o empresa que se salve de las manos de una alcaldesa morosa que despilfarra el patrimonio de los jerezanos”.

“El periodo medio de pago a proveedores a 61 dias de entrada ya es un dato malo, pero es que además no es un dato real, porque Pelayo tiene más de 61 millones de euros en facturas en el cajón, que no se reflejan en la información económica municipal. Ya lo hizo en su anterior mandato y lo vuelve a hacer ahora porque no sabe gobernar de otra manera. Eso sí, se gasta dos millones de euros de los jerezanos para comprarse un photocall, una máquina de humo y una cámara de fotos para eventos y propaganda a costa del bolsillo de los jerezanos y de la ruina económica de nuestro Ayuntamiento ”, concluye el portavoz socialista.