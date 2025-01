El PSOE de Jerez califica de "chapuza" las obras en la plaza Rafael Rivero

Jerez/El PSOE de Jerez ha calificado de "chapuza" las obras de reurbanización que está acometiendo el Ayuntamiento en la plaza Rivero y su entorno hasta la iglesia de San Marcos.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, ha comprobado, tras una visita a la zona, "las deficiencias del pavimento que se está instalando en esta zona del centro histórico de Jerez".

Díaz, en una nota de prensa destaca que “los vecinos han dado la voz de alarma y hemos podido comprobar que estamos ante una autentica chapuza del gobierno de Pelayo. A simple vista se ve la mala ejecución de los trabajos que ponen al descubierto una falta total de supervisión por parte del gobierno: adoquines desnivelados y sueltos, falta de lechado que garantice un pavimento homogéneo, firme y seguro. Si el gobierno de Pelayo da por buenas estas obras tal y cómo se están ejecutando, convertirán la zona en inaccesible, justo todo lo contrario de lo que pretendía el proyecto inicial”.

“Nos tememos que la Plaza Rafael Rivero, con las obras tal y como están ejecutadas, pronto tendrá socavones, baches que provocarán caídas en un enclave estratégico del centro histórico. Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que se corrijan estas deficiencias en la ejecución de los trabajos, que los delegados competentes, si hay alguno, salgan de los despachos y supervisen las obras y aseguren una ejecución correcta, que es lo que merecen y lo que pagan los jerezanos y jerezanas con los impuestos que Pelayo les sube”, denuncia el portavoz socalista.

“Aquí ya no valen las excusas, lanzar la pelota a otros tejados o culpar al gobierno anterior cómo siempre hace Pelayo. Este proyecto está siendo ejecutado por el gobierno del PP y tiene las dos características comunes a todos los proyectos que ponen en marcha : lo primero, los retrasos continuados, cómo hemos podido comprobar en la Plaza de San Juan, y lo segundo, la ejecución chapucera cómo sucedió con el parque de La Cartuja en la zona sur o cómo está pasando en la Plaza Rafael Rivero”, añade José Antonio Díaz.

“El gobierno de Pelayo tiene que tomarse en serio este asunto aunque la alcaldesa esté más tiempo en Madrid que en Jerez. Pelayo tiene que dedicar menos tiempo a fotos y eventos y centrarse en supervisar y garantizar la correcta ejecución de los proyectos que es lo que no están haciendo con las obras de la Plaza Rafael Rivero. Un responsable político comprometido con Jerez no debe permitir que se hagan chapuzas en su ciudad, malgastando el dinero de todos los jerezanos. Desde el PSOE de Jerez nos preguntamos: ¿Pelayo permitiría una obra mal ejecutada en su casa? ¿Por qué permiten que en Jerez no se ejecuten los proyectos con la calidad que merece nuestra ciudad?” concluye el portavoz socialista.