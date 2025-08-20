El PSOE de Jerez denuncia la "asfixiante" situación del centro de día de Las Angustias

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez, Carmen Collado, José Antonio Díaz y Jesús Alba, han visitado el Centro de Día de Las Angustias, dependiente de la Junta de Andalucía, donde dialogaron con usuarios y trabajadores "que reclaman mayor atención de la administración autonómica", señalan en una nota de prensa.

Durante la visita, la concejala socialista Carmen Collado denunció la falta de climatización en las instalaciones, lo que calificó como una situación “insostenible y peligrosa” para la salud de los mayores y del personal del centro.

“Llevamos varias olas de calor este verano y las instalaciones siguen sin aire acondicionado. Los trabajadores y usuarios están aguantando un calor ex-tremo que hace imposible el normal funcionamiento del centro”, subrayó Collado.

Un servicio fundamental para las personas mayores Carmen Collado recordó que este recurso es “un apoyo fundamental para muchas personas mayores del centro de Jerez y barrios cercanos, ya que les permite mantenerse activos y socializar. Sin embargo, en las condiciones actuales puede llegar a ser incluso peligroso para ellos. No olvidemos que son personas mayores, vulnerables que tienen una especial necesidad de atención no sólo por su edad , sino también por cuestiones de salud y dependencia”

Collado también puso el foco en los trabajadores y trabajadoras del centro: “Están desempeñando su labor en una situación de calor extremo. Cualquier día podemos encontrarnos con que alguien sufra un golpe de calor por la falta de una climatización adecuada”, advirtió.

Transporte deficiente y “falta de sensibilidad” de la Junta de Andalucía

La edil socialista añadió que la situación se agrava por el transporte que utilizan los mayores para desplazarse: “Ya sufren bastante en los autobuses defectuosos y sin aire acondicionado de Pelayo, y cuando llegan al centro se encuentran con unas instalaciones que son un auténtico horno ante la indiferencia de Moreno Bonilla, que no resuelve un problema que se repite año tras año.”, lamentó.

Exigen soluciones a Moreno Bonilla

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista reclamó al presidente de la Junta de Andalucía una actuación inmediata: “Exigimos a Moreno Bonilla que deje de insultar y atacar al Gobierno de España en su habitual política hipócrita de morder con la boca cerrada y que se tome en serio la situación del Centro de Día de Las Angustias, que necesita inversión y mantenimiento urgente por el bien de sus usuarios y trabajadores”, concluyó Collado.