El PSOE de Jerez denuncia "burlas y gestos despectivos de asesores de Pelayo en los plenos"

El PSOE de Jerez denuncia "el comportamiento reiterado e intolerable por parte de asesores del gobierno local en los plenos municipales: burlas, risas y gestos despectivos que degradan la institución y entorpecen el normal desarrollo de los debates. Son puestos pagados con dinero público y no vamos a consentir que se utilicen para azuzar el insulto ni para intimidar a quien habla en el salón de plenos”.

“Basta ya. Quien entra a un pleno como asesor debe ser ejemplar y neutral. La ciudadanía exige instituciones serias, sin mofas ni provocaciones mientras intervienen concejales o vecinos que se manifiestan ante el Ayuntamiento. Exigimos respeto a la ciudadanía y a sus representantes, un respeto que la presidencia del pleno, esto es la alcaldesa Pelayo, debería exigir a su personal de libre designación”, subraya el Grupo Socialista.

El PSOE solicita "que se adopten medidas inmediatas para preservar el decoro y la imparcialidad en el salón de plenos" y recuerda que "debe respetarse el cumplimiento estricto del Reglamento de Organico Municipal en relación al funcionamiento de los plenos, con llamamientos al orden cuando proceda ante las conductas maleducadas de los asesores de Pelayo: prohibición expresa de comentarios, gestos e insultos que interfieran en el debate; advertencia y retirada de acreditación en caso de reincidencia, y exigencia de respeto institucional para todo el personal asesor que asista a las sesiones".

“Tolerancia cero con la falta de respeto y las chulerías. Son asesores que pagan los jerezanos pero se comportan como 'hooligans' del PP. Tendemos la mano para acordar un marco de convivencia institucional, pero seremos firmes para que no se vuelva a repetir”, subraya el Grupo Municipal Socialista, que reafirma su "compromiso con un debate plural y constructivo, y confía en que la Alcaldía actúe con rapidez para restablecer un clima de respeto que esté a la altura de lo que la ciudadanía exige de sus instituciones".