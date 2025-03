El PSOE de Jerez denuncia las "pocas y mal colocadas farolas" en La Guareña

Jerez/Los concejales del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz y Jesús Alba, junto a la delegada de La Guareña, Ángeles Gómez, han recorrido esta barriada rural para comprobar "la supuesta renovación del alumbrado anunciada por el gobierno de Pelayo. Sin embargo, han constatado que esta actuación ha sido insuficiente y arbitraria, ya que se ha llevado a cabo sin consultar con la delegada ni con los vecinos de la zona", aseguran en una nota de prensa.

"La barriada rural de La Guareña ha sido víctima de un trato discriminatorio por parte del gobierno de Pelayo, quien ha instalado las luminarias sin un criterio claro y sin atender a las necesidades reales de la barriada. Se han iluminado únicamente las calles que el Ayuntamiento de Jerez ha considerado oportuno, dejando muchas otras completamente a oscuras. El número de luminarias es claramente insuficiente", denuncia el viceportavoz socialista Jesús Alba.

"La Guareña es una zona extensa que requiere muchos más puntos de luz. Sin embargo, solo se han colocado quince farolas que ni se acercan a las necesidades reales de iluminación de la barriada. Esta actuación solo ha servido para que Susana Sánchez Toro y Jaime Espinar se hagan la foto, mientras la mayoría de los vecinos siguen sin una solución real al problema de la falta de iluminación en las calles de su barriada", añade el PSOE de Jerez.

"Una instalación sin consenso"

Por su parte, Ángeles Gómez, delegada de la barriada rural de La Guareña, critica que "en principio nos aseguraron que la instalación de las luminarias se haría de forma consensuada con los vecinos y con la Delegación de Alcaldía de La Guareña. Sin embargo, vinieron de un día para otro, sin avisar a nadie, e instalaron las luminarias donde les pareció, sin tener en cuenta la opinión de quienes mejor conocen las necesidades de la barriada, que so-mos los vecinos que vivimos en ella".

Además, Gómez advierte que "necesitamos al menos 100 puntos de luz, ya que los problemas de movilidad y seguridad en la barriada son muy graves debido a la oscuridad total durante la noche. La propia Delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, nos ha confirmado que las luminarias se colocan donde dice el Ayuntamiento, sin tomar en cuenta la opinión de los vecinos ni de sus representantes".

"Un patrón de actuación en las barriadas rurales"

"Esta situación no es exclusiva de La Guareña- según Jesús Alba- el PP de Pelayo sigue una estrategia repetitiva en todos los barrios del Jerez urbano y rural: anuncian mejoras que en la práctica son claramente insuficientes, como instalar quince luminarias en La Guareña cuando se necesitan cien, se hacen la foto, ignoran a los vecinos y desaparecen hasta el próximo anuncio. Después de nuestra denuncia en La Guareña, Pelayo callará para que respondan los becarios del PP culpando a otros, pero la realidad es que no solucionan los problemas de falta de iluminación en La Guareña, ignoran a los vecinos y ponen las farolas dónde a Pelayo se le antoja y no dónde las necesitan los vecinos”.

Desde el Grupo Municipal Socialista exigen al Gobierno de Pelayo "que tenga más sensibilidad y respeto hacia los vecinos de la zona rural de Jerez y que deje de ningunear a las barriadas rurales. Es imprescindible que se escuche a los vecinos y se atiendan sus necesidades reales, en lugar de hacer anuncios vacíos y actuaciones que solo buscan la foto sin solucionar los problemas de la ciudadanía", concluye Alba