El PSOE de Jerez denuncia que "el gobierno de Pelayo deja sin servicio de ayuda a domicilio a grandes dependientes"

El PSOE de Jerez denuncia que "este 24 de diciembre, personas con el máximo grado de dependencia volverán a quedarse sin atención básica en sus propios domicilios. No podrán levantarse, asearse ni recibir los cuidados mínimos que necesitan para vivir con dignidad. Esto no es un error puntual ni una incidencia aislada: es una situación reiterada que el gobierno municipal conoce y permite".

Carmen Collado, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez, explica que "la alcaldesa está mirando hacia otro lado mientras un servicio público esencial falla de manera sistemática. Lo más grave es que, pese a no prestarse el servicio, todo apunta a que las horas se siguen computando y cobrando, ante la falta de respuesta del gobierno municipal, lo que supone un escándalo en una empresa municipal y una falta de respeto absoluta a las personas dependientes y al dinero público".

“Pelayo no puede esconderse tras excusas ni tras la gestión de Comujesa. Ella es la máxima responsable política y tiene la obligación de garantizar que ninguna persona dependiente se quede sola y desatendida. No hacerlo es una negligencia institucional que tiene consecuencias directas sobre la vida y la seguridad de personas extremadamente vulnerables”, señala la concejala socialista.

Desde el PSOE de Jerez se acusa al gobierno municipal de "abandonar a quienes más necesitan de lo público y se exige a la alcaldesa que actúe de inmediato, garantice la cobertura total del servicio, ponga fin a estas prácticas intolerables y asuma las responsabilidades políticas que correspondan".

“Dejar sin cuidados a personas dependientes no es una mala gestión: es una falta de humanidad. Y Jerez no puede permitirse una alcaldesa que falla precisamente a quienes más necesitan protección”, concluye Carmen Collado.