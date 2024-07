El PSOE de Jerez denuncia que "el gobierno de Pelayo incumple la obligación de aprobar la formulación de las cuentas 2023 de Comujesa"

El PSOE de Jerez ha advertido que "el Gobierno de Pelayo ha incumplido el plazo legal para que la sociedad mercantil Comujesa apruebe la formulación de las cuentas del año 2023". José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, explica que “nada sabemos de las cuentas 2023 de Comujesa. Estamos ante una nueva irregularidad de Pelayo, un claro ejemplo del caos económico y administrativo que está generando un gobierno débil con una gestión oscura. Comujesa está en quiebra, en causa de disolución, y la alcaldesa está poniendo en riesgo los puestos de trabajos. Está intentando ocultar que Comujesa ha dado pérdidas en 1,5 millones aproximadamente”.

“Ya sabemos que Pelayo no es de fiar. Y este retraso en la formulación de cuentas 2023 de Comujesa es motivo suficiente para que se enciendan las alarmas. ¿por qué no formulan y presentan las cuentas de Comujesa en tiempo y forma? ¿Son incapaces de hacerlo cómo les ha pasado con el presupuesto municipal? ¿Intentan ocultar el desastre económico de Comujesa? ¿Están buscando algún culpable del desastre económico que ha provocado el Sr. Espinar con la complicidad de la alcaldesa Pelayo? O lo que es peor, ¿hay más problemas que aún no conocemos y temen que se conozcan?”, pregunta el portavoz socialista.

“Pelayo no formula las cuentas de Comujesa porque entonces se hablará del 'hoyo' en el que ha metido a esta sociedad municipal en su primer año de gobierno. Comujesa está en quiebra. Tiene impagos por más de un millón de euros. Ha aumentado el gasto sin control. La sociedad ha dado pérdidas de 1,5 millones de euros. Se están incumpliendo las condiciones de trabajo de los convenios, como ha pasado con el vestuario de los trabajadores. No hay dirección capacitada en Comujesa, hay una gerente sin experiencia profesional presuntamente 'enchufada' por Pelayo y que cobrará 400.000 euros que salen del bolsillo de todos los jerezanos”, añade José Antonio Díaz.

“Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos explicaciones por este retraso en la formulación de cuentas de Comujesa. Esta empresa municipal es de los ciudadanos de Jerez y estamos preocupados por la prestación de servicios públicos y por el futuro laboral de sus trabajadores. La gestión de Pelayo en Comujesa apunta al hundimiento, a la ruina y a la disolución de la empresa. Si a la alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP no le importa Comujesa y sus trabajadores, al PSOE sí nos importa y nos preocupa que Pelayo esté ocultando las pérdidas de 1.5 millones en las cuentas de Comujesa”, concluye el portavoz socialista.