El PSOE de Jerez denuncia la "imprudencia" de mantener las clases durante el temporal Kristin

El grupo municipal socialista ha calificado de "imprudente e irresponsable" la decisión de mantener la actividad lectiva en los colegios e institutos de Jerez durante esta jornada del 28 de enero, "a pesar de la situación de riesgo provocada por el fuerte temporal de viento y lluvias".

El concejal socialista Gabriel Fabregat ha mostrado el rechazo del PSOE de Jerez a la decisión adoptada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, dirigida por José Ángel Aparicio, de mantener abiertos los centros educativos "en una jornada marcada por un aviso naranja activado por la Aemet".

Fabregat ha recordado que “desde la tarde del día 27 la Aemet elevó el aviso amarillo a aviso naranja en Jerez, alertando de rachas de viento que podían incluso superar los 90 kilómetros por hora”. Además, ha subrayado que dicho aviso “tenía vigencia desde la madrugada hasta las 15:00 horas del miércoles 28, coincidiendo plenamente con el horario habitual de entrada y salida de los colegios e institutos”.

“No existe ninguna justificación para mantener las clases en una situación meteorológica de riesgo evidente”, ha señalado el edil socialista, quien ha advertido de que esta decisión “pone en peligro a los niños y niñas de Jerez y también a sus familias, que se ven obligadas a desplazarse en condiciones claramente inseguras”.

Desde el PSOE de Jerez consideran además “especialmente grave la falta de iniciativa del gobierno municipal, que debería haber solicitado la suspensión de la actividad lectiva ante un aviso naranja comunicado con suficiente antelación". “El gobierno municipal debería haber insistido y peleado más ante la Junta de Andalucía para conseguir la suspensión de las clases, cuando está en juego la seguridad de los alumnos y alumnas, de sus familiares y de los trabajadores de los centros educativos”, ha afirmado Fabregat. En este sentido, el concejal socialista ha sido muy crítico con la actitud de la alcaldesa: “¿Para qué sirven las fotos de Pelayo en las carpas de emergencia si luego no es capaz de proteger a los escolares de Jerez frente a las decisiones imprudentes de sus compañeros del PP en la Junta de Andalucía?”, ha concluido.