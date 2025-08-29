El PSOE de Jerez denuncia la "persecución laboral del PP" en Veiasa

El Partido Socialista de Jerez ha denunciado "la decisión de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, de destinar más de 240.000 euros de dinero público a la contratación de detectives privados para vigilar a los trabajadores de Veiasa, la empresa pública encargada de las ITV en Andalucía".

“Estamos ante una medida intolerable, propia de una dictadura, que criminaliza a la plantilla, que lanza un mensaje de desconfianza hacia quienes sostienen con su trabajo un servicio público esencial y que demuestra, una vez más, la forma en que el PP entiende las relaciones laborales: el miedo y la represión en lugar del diálogo y la negociación”, han subrayado desde el PSOE.

Los socialistas han recordado que "esta iniciativa ha sido rechazada de forma unánime por los sindicatos, que la consideran una vulneración de los derechos de los trabajadores y un intento de ocultar la mala gestión de la Junta, incapaz de dar respuesta a los problemas estructurales de Veiasa, como las largas listas de espera y la precariedad en el empleo".

El PSOE de Jerez ha señalado directamente "a la alcaldesa, María José García-Pelayo, como cómplice de esta persecución laboral, al guardar silencio ante una medida que afecta también a trabajadores de la provincia y de Jerez. Pelayo, como siempre, calla y asiente ante las decisiones más injustas de su partido, aunque estas supongan un ataque frontal a los derechos de los trabajadores y trabajadoras andaluces. Su silencio la convierte en partícipe de este atropello a los jerezanos”, han afirmado desde el PSOE de Jerez.

El PSOE ha exigido "la anulación inmediata del contrato de detectives y la puesta en marcha de un plan de gestión eficaz que solucione los problemas reales de Veiasa: modernizar las instalaciones, reforzar las plantillas y garantizar un servicio ágil y de calidad a la ciudadanía. El dinero de los andaluces debe destinarse a mejorar los servicios públi-cos, no a perseguir a los trabajadores. El PP demuestra con esta decisión su desprecio hacia lo público y su obsesión por debilitarlo, mientras Pelayo mira hacia otro lado”, concluye la nota socialista.