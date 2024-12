El PSOE de Jerez denuncia que "el PP adjudica 25 autobuses de renting sin financiación y presupuesto"

Los concejales del Grupo Municipal Socialista José Antonio Díaz y Carmen Collado han ofrecido una rueda de prensa en la que han informado de "las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno de Pelayo en el pasado consejo de administración de Comujesa", explicando que "Comujesa cerrará el año 2024 con 1,8 millones de euros en pérdidas que sumadas a las pérdidas del año anterior arrojan un total de 3,3 millones de euros, una situación financiera dramática y alarmante que demuestra que la empresa pública esta en quiebra técnica por la incapacidad del gobierno de Pelayo para gestionar Jerez, el Ayuntamiento y las empresas públicas de todos los jerezanos".

“¿Alguien puede explicar que una empresa que da pérdidas, que está en números rojos, puede sacar una licitación de 16 millones de euros? Nadie se lo cree. Expertos en materia de contratación pública nos alertan de la barbaridad que el gobierno de Pelayo esta perpetrando en Comujesa con la adjudicación de este contrato. Estamos ante un nuevo enjuague contable del Partido Popular de Pelayo”, afirma el portavoz socialista, José Antonio Díaz.

Díaz recuerda que “la Ley de Contratos del Sector Público exige que se debe acreditar la existencia de financiación en el momento de la adjudicación de un contrato público. Es una irresponsabilidad contratar sin presupuesto, sin fondos económicos que garanticen el pago, genera una inseguridad jurídica, está practicando una gestión política de hace 20 años: contratar y que otros lo paguen ”.

“Por tanto,- continúa Díaz,- ¿Por qué el resto de partidos en el consejo de administración de Comujesa no ha votado a favor? Porque Pelayo y su gobierno no son de fiar. En el presupuesto 2025 que el gobierno de Pelayo nos presentó no se contemplaba partida económica para hacer frente al pago de los autobuses. Nosotros queremos autobuses nuevos, pero cumpliendo la ley y sin derrochar el dinero público de los jerezanos. Y para ello, el gobierno de Pelayo debería contratar siguiendo el procedimiento legal establecido, como hicimos nosotros durante nuestro gobierno cuando adquirimos 21 autobuses nuevos”.

José Antonio Díaz añade que “el PP contratará 25 autobuses, y cada autobús le costará a Jerez 677.000 euros. Es decir, pagaremos por el valor de dos autobuses pero sólo tendremos uno. Todo esto es muy sospechoso y va en la línea de la gestión desastrosa que Pelayo y los suyos han hecho en Comujesa. El gobierno de Pelayo está jugando con el pan de los trabajadores y con el dinero de los jerezanos. Estamos advirtiendo desde hace meses que la alcaldesa todo lo que toca lo arruina. En tan solo dos años ha aumentado el gasto de Comujesa en 16 millones de euros, pasando de 33 millones a 49 millones, de los cuales, el 97%, 45 millones, son gastos de personal”.

“Esta es la realidad de Comujesa, arroja pérdidas por un 1,8 millones de euros, por culpa del gobierno de la señora Pelayo. Comujesa está en quiebra, es un desastre porque no hay piloto que dirija esta empresa pública, es la cueva de Alí Babá”, concluye el portavoz socialista.