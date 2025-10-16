El PSOE de Jerez denuncia el "recorte encubierto" de líneas en el colegio Andrés de Ribera

El grupo municipal socialista ha denunciado el "recorte encubierto" de líneas que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en el CEIP Andrés de Ribera, "un centro público referente en inclusión educativa y diversidad".

El portavoz del grupo, José Antonio Díaz, ha explicado que “el pasado mes de julio tuvimos conocimiento, gracias a las reivindicaciones de la comunidad educativa del colegio, de la difícil situación que atraviesa este centro. La Junta de Andalucía ha decidido fusionar aulas en el primer ciclo de Primaria, creando grupos mixtos que suponen, de facto, un recorte de líneas”.

Díaz ha señalado que “esta medida, además de injustificada, supone un grave perjuicio para un centro que cada año recibe suficientes solicitudes de matriculación para mantener sus líneas completas, con ratios incluso por debajo de la media, lo que redunda en una mayor calidad educativa. En lugar de reforzar esa calidad, la Junta opta por debilitarla”.

Por su parte, el concejal socialista Gabriel Fabregat ha recordado que el CEIP Andrés de Ribera “es un centro pionero en inclusión e integración en el aula, reconocido por sus programas destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), a niños y niñas extranjeros y a menores en riesgo de exclusión social”.

“Precisamente por su perfil diverso, este centro necesita mantener ratios bajas que permitan una atención digna, personalizada y de calidad. La decisión de fusionar aulas no solo va contra el sentido común, sino que contradice los principios de equidad y atención a la diversidad que deberían guiar las políticas educativas públicas”, ha subrayado Fabregat.

Además, los socialistas han denunciado la supresión de una línea del programa PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo), impulsado para atender fuera del horario lectivo al alumnado que más lo necesita. “Eliminar este recurso significa retroceder en la igualdad de oportunidades y abandonar a las familias que más apoyo requieren”, ha lamentado José Antonio Díaz.

El PSOE exige a la Junta de Andalucía que "rectifique de inmediato, restituya las líneas suprimidas y mantenga los recursos educativos que garantizan la calidad y la equidad en la enseñanza pública". "El CEIP Andrés de Ribera es un ejemplo de compromiso con la educación inclusiva. No vamos a permitir que los recortes del PP pongan en riesgo años de trabajo y logros compartidos por toda su comunidad educativa", ha concluido Díaz.