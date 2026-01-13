El Ayuntamiento de Jerez supera los 21 millones de euros de deuda con sus proveedores

El Ayuntamiento de Jerez cerró el mes de noviembre con una deuda total con sus proveedores de 21,3 millones de euros, el importe es el más elevado en el pasivo comercial municipal desde marzo de 2023. Mientras tanto, el periodo medio de pago (PMP) se situó en los 93 días, unos 60 más que a finales de 2024.

El incremento del adeudo se ha producido tanto en el Ayuntamiento como en el 'holding' municipal, el conglomerado de empresas, fundaciones y organismos autónomos municipales. En el caso del Consistorio, según el último dato hecho público en los informes mensuales de la tesorería municipal, cerró noviembre con unos impagos de 14,6 millones, unos 11 millones de euros más que un año antes.

Se da la circunstancia de que la entidad local logró cerrar 2024 con el importe más bajo de la serie histórica y cumpliendo, incluso, con el periodo medio de pago legal, situado en los 30 días desde la emisión de la factura. Sin embargo, desde entonces, el adeudo ha ido en aumento aunque alcanzó su importe máximo en el pasado año lo registró en agosto, superándose los 15 millones de euros.

Mientras tanto, el débito en las empresas municipales, fundamentalmente en las dos de mayor facturación —Cirjesa y Comujesa—, se ha acrecentado a lo largo del pasado año alcanzando en noviembre los 5,8 millones de euros en facturas pendientes, el importe más alto desde marzo de 2023, donde se superaron los 6,6 millones de euros. La sociedad pública gestora del Circuito de Velocidad es, a día de hoy, la que tiene una mayor deuda comercial situándose en los 3,8 millones de euros —desde agosto no ha bajado de los tres millones de euros—. Su periodo medio de pago se sitúa en los 111 días.

También ha aumentado el débito en la empresa municipal Comujesa, que tiene la encomienda de varios servicios municipales como el transporte público, la ayuda a domicilio o el mantenimiento del alumbrado público, entre otros, situándose en los 1,9 millones de euros, más del doble de lo contabilizado un año antes. Desde el pasado mes de marzo no ha logrado bajar del millón de euros en esta magnitud.

Por su parte, Fundarte, la fundación municipal que gestiona el Teatro Villamarta y el Museo de Lola Flores, cerró el mes de noviembre con una deuda comercial de 820.000 euros, unos 550.000 euros más que un año antes. El tiempo medio de abono de facturas se situó en los 113 días.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de octubre, el jerezano es el décimo ayuntamiento de España con más deuda con sus proveedores —hubo un tiempo en que llegó a ser el tercero, solo por detrás de las dos grandes capitales españolas—. Así, le superan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Badalona (Barcelona), Sevilla, Valencia, Granada, Jaén y Palma de Mallorca.

Unos 46,6 millones en OPA

Por otro lado, el Ayuntamiento de Jerez cerró el tercer trimestre con unos 46,6 millones de euros de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, las conocidas técnicamente como OPA y políticamente como 'facturas en el cajón'. El importe, que el Ministerio de Hacienda hace público de manera trimestral, se ha reducido en unos 5,6 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior.

Este importe alude a aquellos gastos realizados por el Ayuntamiento sin consignación presupuestaria, de ahí que esté obligado a dotarlos de crédito. De hecho, el Ministerio de Hacienda incide de manera continua en el deber de las entidades locales de controlar esta cuenta con el objetivo de cumplir con la normativa de deuda pública.

En los dos últimos años, el Consistorio ha podido ir reduciendo este importe, pero aún sigue bastante elevado. De hecho, solo los ayuntamientos de Parla (Madrid), Madrid y Las Palmas de Gran Canaria tienen un mayor importe de facturas en el cajón que Jerez.

A la espera de un nuevo plan de pago a proveedores

El gobierno municipal ha señalado en los últimos meses que espera poder acogerse en los próximos meses a un nuevo plan de pago a proveedores que habilite el Ministerio de Hacienda. Al convocado en 2025 no pudo acogerse dado que en el momento de la apertura el Ayuntamiento cumplía con el periodo medio de pago. En ese momento, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, anunció que había obtenido un compromiso verbal del Ministerio de que incluiría al consistorio jerezano de manera extraordinaria, compromiso que finalmente no llegó a cumplirse.

Es previsible que a lo largo del primer trimestre de este año la administración central habilite una nueva convocatoria de este plan de pagos —se basa en conceder un préstamo para que las entidades locales puedan reducir su deuda comercial—. En la convocatoria de 2025 se acogieron un total de 60 ayuntamientos de toda España, aunque pudieron hacerlo más de 280.