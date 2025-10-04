El PSOE de Jerez denuncia la venta de suelo público destinado a vivienda protegida

El PSOE de Jerez lamenta que el Ayuntamiento ponga a la venta de "suelo público destinado a vivienda protegida, en lugar de apostar por la construcción de nuevas viviendas sociales que tanta falta hacen en la ciudad".

Los socialistas consideran "inadmisible" que la alcaldesa María José García-Pelayo "renuncie a una de sus principales promesas electorales: facilitar el acceso a la vivienda a las familias jerezanas". "Pelayo comenzó su mandato anunciando que venía a resolver el problema de la vivienda en Jerez y lo terminará echando humo, sin haber puesto una sola vivienda en marcha", señala el secretario del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz.

Recuerda que "existen millones de euros de fondos europeos disponibles precisamente para financiar proyectos de vivienda pública y rehabilitación, recursos que el actual gobierno municipal está desaprovechando. Mientras otras ciudades aprovechan los fondos europeos para crear oportunidades y garantizar un derecho básico como la vivienda, en Jerez tenemos a una alcaldesa que prefiere malvender patrimonio público y dejar a las familias sin soluciones reales".

Los socialistas advierten de que "si el PP persiste en esta política de renuncia y privatización, será el PSOE, cuando vuelva a gobernar, el que recupere la construcción de viviendas protegidas y sociales en Jerez para dar respuesta a la demanda de miles de familias".