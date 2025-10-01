Las bolsas de suelo para construir VPO que las administraciones públicas tratan de vender en Jerez

A día de hoy, en Jerez hay más de una treintena de parcelas donde se pondrían construir en torno a 1.880 viviendas de protección oficial (VPO), una importante bolsa de suelo residencial que está en manos públicas en su práctica totalidad —ya sean de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía como del Ayuntamiento o la Empresa Municipal de Vivienda, Emuvijesa—. Estos solares disponibles pueden consultarse desde este martes a través de un visor habilitado por la página web de la Junta de Andalucía.

Esta recopilación de solares disponibles es consecuencia de un decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó el Gobierno andaluz a principios de año y entró en vigor a principios de marzo y que, entre otros aspectos, planteaba la creación de una bolsa de suelo para vivienda asequible con la que se pretende dar "publicidad y transparencia a los suelos disponibles para la construcción de viviendas protegidas, ya sean de propiedad pública o privada.

Con esta iniciativa lo que se pretende es aglutinar en un mismo espacio para facilitar su búsqueda toda la oferta de suelo que de manera independiente hacían las administraciones públicas a través de sus respectivas páginas web —ya llevaban haciéndolo por separado tanto Avra como Emuvijesa con sus respectivas ofertas continuas de suelo—. De hecho, muchas de estas bolsas llevan años con el cartel de 'se vende' sin que hasta el momento haya encontrado propietario. No obstante, ahora se le suma también los suelos en manos de promotores privados y de otras instituciones.

Ahora bien, en el caso de Jerez, por el momento solo hay incluidos en esta oferta suelos en manos públicas, salvo una parcela propiedad del sindicato UGT en la zona sur, concretamente en la calle Escritor Ben Jonson para 135 viviendas. Según el visor, hay 32 parcelas disponibles, de las que 28 se encuentran en la zona urbana. En cuanto a las cuatro restantes, una se encuentra en la entidad local autónoma de La Barca (14 viviendas), dos están en la barriada rural de El Portal (12 y 13) y una en Mesas de Asta (24).

Según el visor de la Junta de Andalucía, que fue presentado este martes en Cádiz por la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Ruiz, en Jerez hay más de 85.000 metros cuadrados de suelo para VPO disponible en los que se pueden construir un máximo de 1.700 viviendas, aunque la Junta eleva esta cifra hasta las 1.880. Precisamente otra de las medidas del decreto es que se permite ampliar la edificabilidad de estas parcelas.

La zona sur, la gran bolsa de suelo de VPO

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía es, a día de hoy, la mayor tenedora de suelo para vivienda asequible en Jerez con una veintena de parcelas que tienen una superficie de más de 48.000 metros cuadrados en las que se podrían construir en torno a 860 viviendas. El grueso de estos suelos está repartido por dos enclaves de la zona sur de la ciudad: Puertas del Sur y Estancia Barrera.

Precisamente, a mediados de este mes concluyó el plazo de presentación de ofertas para un nuevo intento del organismo autonómico de vender varias bolsas de suelo que tiene en su inventario en las inmediaciones de la avenida Puerta del Sur donde se pueden construir en torno a 450 viviendas. Muy próximos a estas, también cuenta con otros cuatro solares donde se podrían edificar algo más de 180 viviendas. Asimismo, la Junta lleva años buscando comprador para ocho parcelas para VPO situadas entre las calles Obispo Cirarda y Tío Juane, en Estancia Barrera, con capacidad para construir un máximo de 168 viviendas.

También en el centro, oferta el suelo de un antiguo inmueble situado en Juana de Dios Lacoste para cinco viviendas y un solar en la calle Nueva para siete viviendas.

Una decena de solares en manos municipales

Tanto el Ayuntamiento como Emuvijesa, por su parte, han incluido en torno a una decena de solares en el visor habilitado por la Junta de Andalucía. Entre ellos se encuentran algunos de los que se prevé que se vuelvan a poner a la venta a lo largo del mes de octubre, según el anuncio realizado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, semanas atrás como dos solares situados en la calle Pizarro para 64 viviendas —estos se pusieron a la venta el año pasado y no encontraron comprador—, una parcela ubicada en la zona de Pozoalbero para 190 viviendas y unas 200 repartidas entre dos parcelas en la avenida de La Granja.

Asimismo, la administración local busca comprador para una parcela en el Paseo de las Delicias (18), Ronda del Pelirón (71) y en la calle Costa Tropical (El Carrascal). Precisamente, esta última fue objeto hace tres años de una modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para ampliar su edificabilidad, que fue rechazada por el pleno. La empresa municipal también oferta dos suelos en la barriada rural de El Portal para 25 viviendas nuevas.