El PSOE de Jerez escucha las demandas de la barriada El Rocío

La barriada El Rocío reclama "más atención por parte del Ayuntamiento". Así lo ha trasladado la presidenta de la entidad vecinal de la Barriada El Rocío, María Cuesta, que expuso detalladamente el listado de necesidades urgentes que afectan al día a día de los vecinos en la reunón mantenida con el Grupo Municipal Socialista.

Entre las cuestiones prioritarias se encuentra el centro de barrio, "un edificio municipal que presenta filtraciones de agua y desperfectos que requieren una intervención inmediata para evitar deterioros y garantizar su uso en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad". A ello se suma "la falta de mantenimiento en zonas ajardinadas, con vegetación descuidada y mobiliario urbano en mal estado".

Los representantes vecinales trasladaron también su "preocupación" por el estado del viario público, denunciando la existencia de "pavimento deteriorado, acerados levantados que dificultan la movilidad, especialmente para personas mayores y con movilidad reducida, así como socavones y boquetes que suponen un riesgo para peatones y vehículos".

Otro de los problemas señalados es la "escasa iluminación en diversas calles, lo que genera sensación de inseguridad durante la noche". Asimismo, el parque infantil presenta "desperfectos visibles y falta de conservación", situación que preocupa especialmente a las familias, que reclaman "un espacio seguro y digno para el ocio de los menores".

Según indicaron los vecinos, estas incidencias han sido "notificadas en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta eficaz por parte del gobierno municipal".

Desde el Grupo Municipal Socialista se considera que "esta falta de actuación evidencia la falta de interés e implicación del gobierno de Pelayo hacia el barrio. No se trata de peticiones extraordinarias, sino de actuaciones básicas de mantenimiento urbano y servicios públicos que cualquier barrio merece, pero está claro que en el caso de la barriada El Rocio, el gobierno de Pelayo ni escucha, ni atiende, ni resuelve los problemas de los vecinos".

"La administración local tiene la responsabilidad de atender con diligencia las necesidades vecinales y en este sentido, desde el Grupo Municipal Socialista nos comprometemos a reivindicar , junto a los vecinos de esta barriada, la solución a todas sus demandas de mantenimiento, mejora e inversión”, concluye José Antonio Díaz.