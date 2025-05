El PSOE de Jerez exige el cese de Isabel Paredes por la eliminación de líneas

La comunidad educativa del IES Santa Isabel de Hungría se concentró el pasado miércoles para protestar contra la Consejería de Desarrollo Educativo y FP por la supresión de una línea en 1º de ESO de cara al próximo curso 25/26. A esta denuncia se le ha unido el PSOE de Jerez.

“Ya lo advertimos el mes pasado, cuando la comunidades educativas de los colegios públicos de Jerez lograron paralizar el cierre de cuatro líneas de infantil en la ciudad. Ahora el objetivo de los recortes por parte del PP son la Secundaria y el Bachillerato, y en los próximos meses, la Formación Profesional. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia clara del PP, que la alcaldesa García-Pelayo blanquea e intenta ocultar como si no fuera con ella. Pelayo expresa un supuesto apoyo a las Ampas pero no cesura a su compañera del PP Isabel Paredes. Y en este tema, o se está con las víctimas de los recortes o se está con los responsables de los recortes. El falso postureo de Pelayo no cuela”, afirma Grabriel Fabregat.

Desde el PSOE se suman a las demandas de la comunidad educativa del IES Santa Isabel de Hungría, y exigen "el cese inmediato de Isabel Paredes, delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP. Es incomprensible y doloroso el daño que Paredes está haciendo, junto a su partido, a la ciudad de Jerez y a las comunidades educativas de los centros de educación pública. Son ya demasiados intentos de recortes desde el año pasado hasta hoy y en todos ellos, Isabel Paredes es la responsable directa. Las familias que tienen a sus hijos en los centros públicos viven en continuo estado de tensión, sin saber a qué centro le va a tocar la lotería del recorte. Paredes y el PP están desincentivando la matriculación en la escuela pública para potenciar el modelo privado y concertado", concluye Fabregat.