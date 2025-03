La promotora de la finca de la calle Zarza responde: "Se veía venir el derrumbe y no nos han dejado poner solución"

El barrio de San Miguel se recupera poco a poco del susto por el derrumbe de parte de una finca de la calle Zarza este domingo. El sentir de vecinos y comerciantes de la zona es que "veía venir" ante el estado crítico del inmueble y los ojos se han puesto desde el primer momento en la propiedad de la vivienda.

La empresa jerezana Pórtica Inversiones explica que adquirieron el inmueble en abril de 2024 "y pedimos a Urbanismo actuar cuanto antes porque no había techo y había un riesgo serio de derrumbe, pudiendo provocar daños a personas o fincas colindantes". "No nos dicen nada, no nos responden. Nosotros decidimos empezar a reforzar y actuar en los techos, en los forjados, porque entendemos que al final, si pasaba algo, la responsabilidad iba a ser nuestra. Aun a riesgo de ser multados, que sabíamos que podía pasar, empezamos a arreglar los techos. De hecho la parte que arreglamos no se ha caído, está perfecta", cuentan desde la promotora.

Como han señalado vecinos y el propio gobierno local, esas obras a las que hace referencia la propiedad de la finca se paralizaron por falta de licencia. “Cuando empezamos había vecinos que se alegraron de que se arreglara, pero hay otros que incluso empezaron a hacer fotos a nuestros trabajadores y las mandaron a Urbanismo. Se presentaron los técnicos de Urbanismo y nos dijeron que la obra se tenían que parar inmediatamente, que si seguíamos corríamos el riesgo de que se elevara a Fiscalía porque es un edificio protegido e incluso nos llegan a hablar de pena de cárcel”, relatan.

La propiedad insiste en que comunicó a Urbanismo la urgencia de actuar "porque la finca se iba a caer, que nos dejaran por lo menos arreglar los techos. Pues no, nos dieron un día para recoger las cosas". "Lo dejamos parado sabiendo lo que podría pasar y eso fue antes de verano. Presentamos el proyecto en agosto, pero para las licencias Urbanismo... Tenemos obras con más de dos años esperando la licencia. Hay un técnico municipal que nos dice incluso que con nosotros ni se reúne, que sólo con técnicos y arquitectos", añade la promotora.

Tras presentar el proyecto en agosto "no nos responden y llega el puente de zambombas de diciembre, entre ellas, la de San Miguel, y se caen unos cuantos cascotes". "Nos llaman y tenemos que ir con urgencia a la finca para retirar los cascotes porque se va a celebrar la zambomba. Se recoge todo, acordonamos, y avisamos de nuevo de que esto se va a caer. No nos dicen nada", continúan explicando, añadiendo que "el proyecto presentado en agosto el Ayuntamiento lo empieza a ver en enero. En febrero nos piden unas modificaciones relacionadas con Patrimonio y ahí volvemos a insistir en la licencia, que por favor que se va a caer, que son muros de arena, que está lloviendo mucho. Ayer se cayó. Hoy nos llaman de urgencia y nos dan en cinco minutos la orden de ejecución para poder empezar ya a trabajar".

La promotora va a empezar los trabajos de retirada de escombros, análisis del estado de la estructura y "empezamos a trabajar para reforzar el edificio. Además, haber llegado a esto a nosotros también nos supone un sobrecoste que no teníamos en la obra". Asimismo, Pórtica Inversiones defiende el proyecto de rehabilitación de la finca en pleno barrio de San Miguel: "Las viviendas que hacemos no son apartamentos turísticos. Somos cuatro socios de Jerez, el trabajo se lo damos a empresas de Jerez y todas las viviendas son residenciales".

"Si esta licencia que hoy nos han dado en cinco minutos nos la hubieran firmado hace siete meses, ahí no se cae nada. Lo que ha pasado es algo que se veía venir y no nos han dejado poner solución", denuncia la promotora.

El Ayuntamiento aclara la orden de ejecución

La orden de ejecución dictada este lunes por parte del Ayuntamiento solicita la retirada de todos los restos caídos a la vía pública, así como instalar medidas de carácter permanente de seguridad, como redes de protección y vallado de la zona, hasta que se puedan llevar a cabo las medidas definitivas correspondientes.

El Ayuntamiento precisaba posteriormente que a la empresa propietaria “lo que se le ha notificado es una orden de ejecución por incumplimiento del deber de mantenimiento y conservación del propietario”, matizando que “esta orden no habilita para ejecutar obras. Tan sólo se trata de retirar escombros y los elementos inestables para garantizar la seguridad”.

Por tanto, “en ningún momento se le ha dado licencia de obra ni de otra actuación que hubieran requerido anteriormente”, subraya el gobierno municipal.

Desde el Consistorio se insiste en que “la única solicitada ha sido la de obra de rehabilitación, cuyo expediente se inició el 30 de septiembre tras tener la documentación solicitada (necesaria) para ello desde su solicitud el 21 de agosto, y que aún está tramitándose al tenerse que subsanar dicho documentación en varias ocasiones”.