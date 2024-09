Al PSOE de Jerez le preocupa "que las obras de la Plaza San Juan sigan paralizadas después de un año"

En este mes de septiembre "se cumple un año desde que Pelayo paralizó la reurbanización de la Plaza de San Juan, que sigue completamente abandonada y en la que el gobierno del Partido Popular sólo actúa para hacer parcheos o inventarse excusas", según el PSOE de Jerez, que añade que “esta obra es estratégica para la regeneración del centro histórico de nuestra ciudad. El proyecto fue redactado e iniciado por el anterior gobierno socialista con el objetivo de avanzar en la recuperación del centro histórico en la línea de otras actuaciones que acometimos como la Plaza Belén, el eje del Arroyo, San Juan de los Caballeros, las calles Carmen y Chapinería, plaza del Mercado, Doctor Lillo y Plaza Salvador Allende, entre otras”.

Recuerda José Antonio Díaz, portavoz socialista, que "al Partido Popular se le atravesó la Plaza de San Juan desde que llegaron al Ayuntamiento. Primero se inventaron que los materiales no habian llegado, después hubo problemas por impagos de certificaciones de obra y por último la ampresa acabó rescindiendo el contrato con el Ayuntamiento. Toda una cadena de errores que han convertido la Plaza de San Juan en el 'callejón sin salida' de Pelayo. La realidad, después de un año de excusas del gobierno de la senadora Pelayo, es que la Plaza de San Juan está sin acabar, en un estado completamente impracticable y dando una lamentable imagen del centro histórico de nuestra ciudad” .

El portavoz socialista considera que “el gobierno de Pelayo ha convetido lo que iba a ser una actuación de mejora en un auténtico calvario para vecinos, comerciantes y visitantes: problemas de movilidad, de limpieza, de habitabilidad, de seguridad, son el día a día de esta zona del centro de Jerez”.

“Desde el Grupo Municipal Socialista nos hacemos eco de las numerosas quejas que está generando la paralización de estas obras ante la indiferencia de una alcaldesa que pasa más tiempo en Madrid que en Jerez”, añade José Antonio Díaz.

“Ya no hay excusas posibles para mantener esta zona de Jerez en una situación de abandono absoluto. El gobierno de Pelayo no está ejecutando ningún proyecto propio, todo lo que están haciendo ya fue proyectado y presupuestado en nuestra anterior etapa de gobierno y algunos proyectos como el de la Plaza de San Juan los están gestionando de forma desastrosa. Y lo peor es que no se aprecian indicios de cambio y la actitud prepotente del Partido Popular demuestra que todo irá a peor, como está sucediendo en la Plaza de San Juan”, concluye el portavoz socialista.