El PSOE de Jerez, en La Milagrosa: "Los vecinos reclaman más atención e inversiones del gobierno de Pelayo"

El Grupo Municipal Socialista ha visitado la barriada La Milagrosa "tras las demandas trasladadas por sus vecinos y vecinas, que denuncian la falta de atención e inversiones por parte del gobierno municipal de Pelayo". Así lo ha señalado el portavoz socialista, José Antonio Díaz, quien ha recordado que la barriada "lleva casi tres años sin recibir ninguna inversión ni mejora relevante. Pelayo pasa más tiempo en Madrid que en Jerez y, cuando está aquí, se limita a anunciar proyectos inexistentes. Si realmente atendiera a los vecinos de La Milagrosa, ya se habrían puesto en marcha inversiones en una barriada que lleva tres años siendo ignorada”, ha denunciado Díaz.

El portavoz socialista ha destacado que "durante los anteriores gobiernos del PSOE, La Milagrosa fue objeto de numerosas actuaciones que transformaron el barrio y dieron respuesta a demandas históricas del vecindario. Entre ellas, la urbanización del entorno del centro de salud, la creación de nuevas zonas de aparcamiento, la renovación del alumbrado con luminarias LED, mejoras en el asfaltado y acerado, la reposición de alcorques, el refuerzo de equipamientos, la creación de una plaza pública en la calle Rosa Durán y la instalación de un parque infantil renovado".

“Cuando gobernaba el PSOE se invertía en La Milagrosa, se escuchaba a los vecinos y se trabajaba en contacto directo con ellos. Hoy pagan más impuestos, reciben menos inversiones y ni siquiera son escuchados”, ha afirmado Díaz.

El Grupo Municipal Socialista se hace así eco de las reivindicaciones vecinales, "que reclaman actuaciones urgentes como el asfaltado de la calle Capricornio, una poda integral del arbolado, la retirada de árboles secos para evitar accidentes, la limpieza de imbornales, la reparación del acerado en mal estado y la renovación de bancos y equipamientos en la plaza Aries".

“Son demandas justas que el gobierno de Pelayo ha vuelto a ignorar por falta de voluntad política y compromiso con los barrios. Desde el PSOE seguiremos defendiendo a los vecinos y vecinas de La Milagrosa y reclamando la vuelta de las inversiones a esta barriada de Jerez”, ha concluido el portavoz socialista.