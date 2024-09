PSOE-Jerez: "Moreno Bonilla lleva una media de 600 aulas públicas eliminadas por cada año de gobierno”

El PSOE de Jerez ha lamenta que el curso escolar tanto en Primaria como en Secundaria, "haya comenzado en nuestro municipio plagado de incidencias y problemas provocados por la falta de gestión y de inversiones del gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía".

Sobre este a asunto se ha pronunciado Jesús Alba, portavoz del PSOE de Jerez : “Lo sucedido en el IES Lola Flores es sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo en la educación pública de Jerez desde que gobierna Moreno Bonilla : no hay inversiones en educación, no hay obras, no hay mejoras en los centros educativos y, a pesar de lo que digan desde el PP, no hay previsión de hacerlas”·

Jesús Alba recuerda qie la pasada semana "denunciamos el maltrato que estaba sufriendo la comunidad educativa del CEE para personas sordas de Jerez, que se encontraban con el inicio del curso escolar y no tenían ni su centro reformado ni el centro al que provisionalmente les han destinado debidamente adaptado. Comienza el curso en Secundaria con problemas en los institutos de Jerez, como ha sucedido en el IES Lola Flores en el que llevan más de tres años esperando la construcción de un nuevo edificio”.

“El gobierno del PP en la Junta se dedica a “pintar” inversiones en los presupuestos para hacerse la foto y sacar titulares de prensa, pero luego no ejecuta las inversiones. Tanto el colegio para personas sordas, como el IES Lola Flores tienen las obras de mejora presupuestadas desde hace años. No han puesto ni un ladrillo. Y son seis años de gobierno del PP de Moreno Bonilla, seis años de retrasos y engaños, porque el gobierno del PP en la Junta es esencialmente una mentira: propaganda sobre inversiones inexistentes y recortes continuos contra la educación pública. Moreno Bonilla lleva una media de 600 aulas públicas eliminadas por cada año de gobierno”, denuncia Jesús Alba.

“En Jerez, los problemas no solucionados e incluso agravados por el gobierno del PP en la Junta no son solo la falta de inversiones. Han intentaron eliminar líneas de Educación Infantil y Primaria, como hicieron en el CEIP San José Obrero al que le negaron la segunda línea de Infantil, y han engañado a la comunidad educativa del CEIP Luis Vives, a la que le prometieron un desdoble de aulas que nunca ha llegado”, continúa Jesús Alba.

"En definitiva, -añade- la política educativa de Moreno Bonilla en Jerez tiene un objetivo claro: recortar a la educación pública para despejar el camino al verdadero modelo educativo que le gusta al PP: la educación privada. Por eso cierran aulas en la pública, por eso no hacen inversiones, por eso suben el precio de los comedores escolares, por eso no desdoblan clases, por eso no contratan a más docentes, por eso reducen las actividades extra escolares, entre otros muchos ataques que Moreno Bonilla hace contra la educación pública de Jerez”.

El portavoz del PSOE de Jerez concluye que Moreno Bonilla y el PP "llevan seis años vendiendo humo, pintando inversiones en los presupuestos que luego no ejecutan y las consecuencias las sufren los alumnos y alumnas de los centros educativos de Jerez. Desde el PSOE de Jerez seguiremos defendiendo la educación pública, de calidad, universal y gratuita para todos nuestros vecinos y vecinas de Jerez. Apoyaremos las reivindicaciones de las comunidades educativas y lucharemos junto a ellas para frenar la destrucción de la educación pública que el Partido Popular está ejecutando desde que gobierna en la Junta de Andalucía”.