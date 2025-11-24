Ruiz Boix acusa al PP de Jerez de sectarismo y silencio cómplice con la Junta por el colapso sanitario, la falta de ejecución del presupuesto andaluz y el impago a autónomos

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha puesto en contraste "la política económica del Gobierno de España, que ha generado 7.000 empleos en Jerez desde 2018", con la "agigantada deuda y el sectarismo de las administraciones gobernadas por el PP". Durante una rueda de prensa, Ruiz Boix junto al secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, han criticado la gestión de la alcaldesa, María José García-Pelayo, por su “complicidad con el abandono de la Junta de Andalucía" y el “oscurantismo en la tramitación de contratos municipales".

Ruiz Boix aprovechó la visita de dirigentes nacionales del PP para exigir a la alcaldesa, María José García-Pelayo, "que cumpla con los autónomos y proveedores de Jerez, denunciando que el Ayuntamiento mantiene una deuda de más de 18 millones de euros en la suma de sus empresas públicas y supera los 97 días de retraso en el pago de facturas. Ahí es donde están los problemas, y no en un Gobierno de España que tiene una economía dinámica y que sigue generando empleo”, afirmó.

El dirigente socialista ha celebrado los últimos datos de empleo, que muestran que Jerez batió un récord en octubre con 1.076 cotizantes más, sumando más de 70.000 afiliados a la Seguridad Social. Subrayó que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, la ciudad cuenta "con 7.000 desempleados menos, pasando de más de 28.000 a 21.640 parados, un descenso que no es fruto de la casualidad”. En esa línea, ha destacado la buena salud económica del Estado. “El Ayuntamiento de Jerez, para el próximo año 2026, va a contar con más de seis millones de euros más en el concepto de Participación de Ingresos del Estado (PIE), recibiendo un total de más de 90 millones de euros gracias al motor económico español y a una política fiscal progresista".

Contrastó esta aportación estatal "con la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con Jerez por la Patrica, que asciende a más de 28 millones de euros, un cobro que la alcaldesa no exige a Moreno Bonilla por su silencio cómplice”.

Incumplimientos de la Junta y deterioro de los Servicios Públicos

Ruiz Boix denunció la “total ausencia” de la Junta de Andalucía en Jerez, señalando que el Gobierno andaluz "solo ha ejecutado un pírrico 6,7 por ciento del capítulo seis de Inversiones en la comunidad, lo que implica el incumplimiento de promesas históricas". En este sentido, retó a García-Pelayo a "que informe a los jerezanos sobre el estado de ejecución de los compromisos de Moreno Bonilla de 2018 y 2022, como la Ronda Sur, las carreteras de Los Albarizones, la Jerez-Sanlúcar y la Jerez-Rota, la Ciudad de la Justicia o el segundo hospital de Jerez, Asta Regia así como las inversiones en el Centro Tecnológico del Vino y la regeneración del río Guadalete".

El secretario general provincial puso el foco en el “claro deterioro” de los tres principales servicios públicos de competencia autonómica en Jerez. En sanidad denunció el “colapso sanitario con listas de espera inaceptables en el Hospital de Jerez, la falta de personal y el cierre de centros de salud por la tarde en Navidad". Acusó a Moreno Bonilla de "impulsar la privatización con un nuevo paquete de más de 500 millones de euros destinado a la sanidad privada, mientras se recortan fondos a la pública". También lamentó que "la crisis del cribado de cáncer de mama, que ha afectado a mujeres en el Hospital de Jerez, siga sin una respuesta transparente de la Junta".

En materia de Educación, Ruiz Boix ha criticado "la masificación y los recortes encubiertos, como el anuncio de reducción de líneas educativas, a pesar de los presupuestos históricos” de más de 51.000 millones de euros. Y en dependencia, informó de que la Ley de Dependencia, "creada por el PSOE, se encuentra en situación de desamparo, con más de 1.000 personas en lista de espera solo en Jerez". Además, recordó que "381 solicitantes han fallecido en la provincia de Cádiz sin haber podido disfrutar de este derecho en el último año".

Díaz denuncia posible doble financiación en el Circuito

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, denunció el “escándalo” de la aprobación de una modificación presupuestaria de 1,3 millones de euros con fondos de contingencia para financiar obras en el Circuito de Velocidad por "supuestos daños" de la DANA. “El Partido Popular convocó un pleno extraordinario en menos de 24 horas y actuó con oscurantismo en la tramitación”, ha señalado Díaz. El portavoz municipal criticó que el PP "ocultó información crucial porque no se aportó la cuantía que la aseguradora ingresó a Cirjesa por los daños de la DANA, se omitió la tramitación y las cantidades solicitadas al seguro y se obvió la publicación de 70 contratos que ya están ejecutados, incumpliendo la ley".

Díaz advirtió de la "extrema gravedad” de las actuaciones, "que podrían estar en un paralelismo con los contratos de emergencia investigados de la Junta". Además, el PSOE sospecha de "una posible doble financiación: si Cirjesa ha recibido ingresos del seguro, ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento financie la totalidad de las obras sin descontar esos ingresos?”. El objetivo, según Díaz, sería “tapar el agujero económico de Cirjesa, que tiene una deuda de 3.242.000 euros a fecha de noviembre".

El secretario local ha concluido señalando que el “desastre económico de la alcaldesa se resume en 19,8 millones de euros en facturas impagadas a proveedores y un tiempo de impago que ya se sitúa en 97,20 días, a pesar de que empresas como Comujesa y Fundarte también acumulan cifras millonarias de deuda y pérdidas".