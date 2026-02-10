El PSOE de Jerez reclama al gobierno de Pelayo ayudas económicas para las familias afectadas por las inundaciones

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, ha reclamado la "convocatoria inmediata de un pleno extraordinario y urgente para modificar el actual presupuesto municipal y activar el fondo de contingencia, con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz a la emergencia social que están viviendo las familias afectadas por las recientes inundaciones. Las familias que han sufrido las inundaciones están atravesando una situación límite. Han perdido absolutamente todo: muebles, ropa, enseres y electrodomésticos. A esta realidad hay que darle una respuesta inmediata a través de ayudas económicas, que es una obligación del Ayuntamiento de Jerez”, ha señalado Díaz.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que "el Ayuntamiento dispone de un fondo de contingencia, una partida económica en el presupuesto, regulado por la ley, precisamente para hacer frente de manera inmediata y urgente a situaciones excepcionales como la actual. No basta con reclamar ayudas a otras administraciones y mirar para otro lado; ahora mismo el Ayuntamiento de Jerez no puede ni debe escaquearse. Los vecinos de la zona rural necesitan ayudas nominativas, directas y urgentes que permitan a estas familias empezar a reconstruir sus vidas cuanto antes. El Ayuntamiento de Jerez dispone de una partida económica específica de 2,5 millones de euros para este tipo de ayudas”, ha subrayado el portavoz socialista.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha avanzado que su grupo reclamará ayudas para la reconstrucción a todas las administraciones: "Al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Cádiz y, por supuesto, al Ayuntamiento de Jerez, como administración más cercana a la ciudadanía. Aquí nadie puede escaquearse. Todas las administraciones tienen que estar a la altura, no solo para la foto, nosotros no vamos a permitir que se eludan responsabilidades para ayudas a familias, agricultores y ganaderos. Es la obligación de todos”, ha remarcado.

Díaz también ha querido reconocer la labor del Ayuntamiento de Jerez en materia de prevención e información, señalando que “han cumplido con su obligación”, pero ha dejado claro que "también es su obligación ayudar económicamente a las familias afectadas para la reconstrucción de sus hogares”.

El portavoz socialista ha garantizado que, si el gobierno local convoca el pleno extraordinario y urgente para activar el fondo de contingencia, “contará con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista, porque en situaciones como esta la prioridad es ayudar a la ciudadanía para que pueda recuperar sus hogares ”.

Por último, el PSOE de Jerez ha agradecido la labor de todos los servicios públicos, alcaldes y delegados de alcaldía, así como la solidaridad de los jerezanos y jerezanas hacia los afectados por las inundaciones.