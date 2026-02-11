El PSOE de Jerez repartirá material de limpieza e higiene en las barriadas rurales afectadas por las inundaciones

“La zona rural de Jerez está viviendo una situación grave, una auténtica emergencia social. Muchas familias tuvieron que abandonar sus casas llevando sólo lo indispensable, dejando atrás toda una vida. Ahora regresan y se encuentran con viviendas destrozadas por el agua, llenas de barro y con enormes daños materiales que requieren un esfuerzo intensivo para volver a hacerlas habitables”, expone José Antonio Díaz, secretario general del PSOE de Jerez.

Ante esta situación, "militantes y simpatizantes socialistas de Jerez, junto a ciudadanos y ciudadanas que a título personal han colaborado activamente en la recogida y preparación de productos de limpieza e higiene de primera necesidad. Este material se distribuirá para contribuir a las labores de recuperación que están llevando a cabo los propios vecinos y vecinas. En el PSOE consideramos que toda ayuda es poca. Es una colaboración modesta, pero nace del compromiso y del corazón de nuestra militancia que de forma altruista y espontánea ha entregado, durante varios días, productos básicos de limpieza para las familias afectadas por las inundaciones”, explica Díaz.

El secretario general socialista ha destacado también la gran respuesta solidaria que se está viviendo en la ciudad: “Jerez es una ciudad solidaria. Han sido numerosas las muestras de apoyo volun-tario por parte de colectivos, entidades y personas a título individual que se han movilizado para trasladar a la zona rural todo lo necesario para volver a empezar. Esa es la mejor cara de nuestra ciudad y desde el PSOE de Jerez trasladamos nuestra gratitud y reconoci-miento a todas las personas y colectivos que están movilizándose y ayudando para la recuperación de las barriadas rurales afectadas por las inundaciones”.