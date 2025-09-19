El PSOE justifica que no sea amplíe la pista del Aeropuerto de Jerez por la falta de demanda

La diputada del PSOE y exalcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha justificado que Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, no haya incluido la ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez en las inversiones que ejecutará en el quinquenio 2027-2031. En este sentido, argumentó que este tipo de actuaciones deben ser "rentables y sostenibles", tal y como aparece recogida en una ley aprobada por un Gobierno del PP, y, sin embargo, la demanda actual de uso del aeródromo jerezano está cubierta con las infraestructuras existentes.

En un comunicado, Sánchez quiso contestar a la regidora de Jerez, María José García-Pelayo, quien ha criticado la exclusión de esta obra cuyo coste se estima en unos 47 millones de euros aproximadamente. La representante en Cortes socialista comentó que el nuevo plan de infraestructuras de Aena —es el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III)— "contempla un periodo de consultas que comienza ya con las aerolíneas, y en marzo se escuchará a las administraciones como el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía, así como a los agentes económicos del territorio".

Por ello, indicó que, Aena se podría plantear esta inversión es si, "en el marco de estas consultas", alguna compañía le comunica "su intención de operar un vuelo de largo radio" y las necesidades que tendrían en la terminal. “Con las necesidades que proponga las compañías aéreas y las consulta a las administraciones territoriales, se estudia por Aena y se incorporará al documento DORA III”. Incidiendo en este argumento, comentó que una ampliación de estas características solo sería necesaria para "vuelos de más de siete horas, como sería un Jerez-Nueva York".

Acto seguido, Sánchez comentó: "Si en las consultas de los meses siguientes hay alguna compañía que quiera venir a Jerez para hacer ese tipo de vuelos, y con garantía de permanencia, será cuando Aena tenga que estudiar la ampliación de una pista que cuesta 47 millones de euros. Porque la ley del PP dice que las inversiones tienen que ser sostenibles económicamente, por tanto, ser rentable. Es decir, se hace una obra porque va a tener uso y se va a rentabilizar”.

Asimismo, la diputada del PSOE recordó que las inversiones en los aeropuertos no se gestionan con las partidas del Presupuesto General del Estado sino con los ingresos que percibe Aena por el cobro de las tasas aeroportuarias, de ahí que culpara al PP de tener un "absoluto desconocimiento" al haber exigido en el Senado que se contemple una partida presupuestaria para esta obra.

Además, incidió en que el "verdadero problema del Aeropuerto no es la falta de inversión", sino "un problema de promoción de destino y de conectividad", una competencia que "corresponde a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Cádiz". Finalmente, defendió la gestión del Gobierno central asegurando que desde 2018 ha invertido en Jerez "27,5 millones de euros", una cifra superior a los 11,2 millones que asegura que se invirtieron durante los años de Mariano Rajoy (PP) al frente del ejecutivo.