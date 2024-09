PSOE y PP se enzarzan por el estado de los autobuses urbanos de Jerez

Nuevo pulso entre PSOE y PP en Jerez. Los socialistas aseguran que "Pelayo está quemando la flota de autobuses" y que "los impagos del gobierno del PP impiden el debido mantenimiento de la flota de autobuses urbanos", añadiendo que "desde que gobierna Pelayo se incendian varios autobuses por semana". Los populares responden que “al PSOE debería darle vergüenza hablar de los autobuses urbanos cuando tuvo récord de averías, le cortaron suministros por impagos, compró autobuses turcos averiados y perdió un millón de viajeros”.

Denuncia del PSOE

El Grupo Municipal Socialista advierte "del peligro que corre la integridad física de los usuarios y trabajadores de los autobuses urbanos por los reiterados incendios de vehículos provocados por la política imprudente de Pelayo en Comujesa. Hace varios meses que el Grupo Municipal Socialista denunció los impagos de Pelayo a las empresas que suministran recambios para el mantenimiento de autobuses. Ahora se ven las consecuencias en las calles de Jerez: continuos incendios de autobuses y falta de seguridad para pasajeros, trabajadores y cualquier persona que esté cerca de un autobús urbano".

José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, afirma que “Jerez está en una situación de máxima gravedad por el deterioro que en el último año ha sufrido la flota de autobuses. Los incendios de autobuses son una constante, varios por semana. Es un auténtico peligro y el gobierno del PP ha maltratado tanto la flota que hay verdaderos incendios rodantes por nuestras calles. Es imperativo una revisión urgente y completa de todos los autobuses de Jerez, que se contraten y se paguen más suministros para recambios, por el bien de los ciudadanos, los usuarios y la plantilla de autobuses urbanos”.

“No se trata de autobuses viejos o nuevos, cualquier autobús en circulación debe tener un mantenimiento y reparación continuados porque son vehículos que circulan muchas horas por una ciudad muy extensa. El mantenimiento no es el adecuado porque Pelayo no paga a las empresas suministradoras lo cual ha multiplicado las averías y accidentes de diversa consideración durante este último año. Hemos sabido que se han producido más de medio centenar de accidentes graves, que la flota ha llegado a estar paralizada casi en un 50% algunos días y que la deuda con las empresas de recambios alcanza varios meses de duración”, añade el portavoz socialista.

“El maltrato de Pelayo a los autobuses afecta a los usuarios y a la imagen de nuestra ciudad, y además está perjudicando a los trabajadores de los autobuses urbanos, que reciben una sobrecarga de trabajo en los talleres. Los trabajadores de talleres realizan una labor indispensable para el funcionamiento de la flota y lo están haciendo sin los medios adecuados, con una sobrecarga de trabajo brutal, mientras que Pelayo los ignora y no les da los medios técnicos y materiales que necesitan. Desde el Grupo Municipal Socialista expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento al esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la plantilla de autobuses urbanos”, añade Díaz.

“En este momento, es un riesgo subirse a un autobús urbano de Jerez por culpa del desgobierno económico de Pelayo y ojalá que no tengamos que lamentar ninguna desgracia. La alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP gasta sin control en lo que quiere y no paga en lo que debe. Ha convertido la administración municipal en una productora de fiestas y eventos, y no paga las necesidades de los servicios públicos, como está haciendo en los autobuses urbanos”, concluye el portavoz socialista.

Respuesta del PP

El PP considera que "al PSOE de Jerez y, de forma más concreta a su portavoz, debería darle vergüenza hablar del servicio de autobuses urbanos ya que precisamente ahora es cuando se está poniendo solución y se está normalizando un servicio público que el PSOE dejó completamente maltrecho".

"Y es que fue precisamente durante los años de gobierno socialista cuando más averías han tenido los autobuses urbanos; fue en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 cuando el servicio tuvo cortados los suministros por impagos del gobierno socialista; que el servicio tiene unos gastos desorbitados por la mala compra que el gobierno socialista hizo en Turquía de autobuses que están más tiempo estropeados que funcionando", añaden los populares.

Desde el PP de Jerez se preguntan "por qué esa dramatización del portavoz del PSOE no la tenía cuando él era el responsable de los autobuses que ardieron hasta en siete ocasiones por problemas técnicos. ¿Entonces no se ponían en peligro a los ciudadanos?".

En cuanto a los suministros, "consta informe del taller en el que se señala que los cortes entre 2019 y 2022 han sido un hábito constante que los proveedores tenían forzosamente que hacer por impagos. Los propios técnicos del servicio constatan que hemos llegado a estar cortados de todos los suministros de taller en más de 10 ocasiones en ese intervalo de tiempo, cortes que se extendían entre 2 y 5 meses sin poder realizar ninguna compra de material forzándonos a mal-reparar y canibalizar con vehículos de chatarra. Esto, evidentemente, repercute en el estado actual de la flota”.

"En cambio, con el gobierno actual, no se ha producido un solo corte de suministro en el servicio de autobuses urbanos. Por tanto", desde el PP confirman su "total compromiso con un servicio público que en este primer año de gobierno ha aumentado en número de viajeros, ha recuperado la subvención estatal al transporte público que había perdido el PSOE y ha firmado el convenio colectivo de la plantilla, sin renunciar a la renovación necesaria de la flota para la que en 2025 se adquirirán 25 nuevos autobuses".

Por último, los populares piden al portavoz socialista "que respete a los técnicos y trabajadores de Comujesa que realizan su labor diaria en el servicio de autobuses urbanos con absoluta profesionalidad y dedicación".