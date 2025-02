El PSOE repasa las denuncias de Princi Jerez: iluminación, limpieza y menudeo de drogas

El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, ha visitado Princi Jerez en su ruta por las barriadas y ha comprobado "el abandono que sus vecinos vienen sufriendo".

Díaz se ha reunido con José María Fernández, presidente de la asociación de vecinos Prindel, con quien ha intercambiado impresiones sobre la situación actual del barrio. “La principal reclamación de los vecinos de Princi Jerez es la falta de limpieza, evidenciada en la acumulación de hojas y excrementos de mascotas en las aceras. La asociación vecinal denuncia que la frecuencia del barrido de calles es claramente insuficiente, al igual que la poda del arbolado, cuyo crecimiento descontrolado afecta a equipamientos públicos, como las pistas deportivas, actualmente abandonadas, sucias y sin mantenimiento. Hay un peligro evidente de accidentes por caídas de ramas que pueden afectar a peatones y vehículos”, señala el portavoz socialista.

Otra reivindicación que trasladó la asociación al PSOE fue la mejora de los acerados, "con especial atención a facilitar la accesibilidad mediante la construcción de rampas que permitan la movilidad". "Hay muchos vecinos de Princi Jerez que son personas de edad avanzada, con problemas de movilidad y que no pueden pasear por su barrio por la mala conservación del pavimento. Nos consta que la asociación Prindel ya lo ha trasladado al Ayuntamiento, pero el gobierno de Pelayo sigue sin hacer nada”, denuncia José Antonio Díaz.

La visita continuó en el parque Kiwi, "cuyo estado actual demuestra por parte del gobierno de Pelayo, que se siente más senadora o presidenta de la FEMP que alcaldesa de Jerez". "Este parque, que fue completamente renovado, lleva un año sin iluminación tras el robo del cableado. Esta situación ha provocado que muchos vecinos, especialmente personas mayores, hayan dejado de acudir al parque por miedo a la inseguridad. Se demuestra que la barriada de Princi Jerez tampoco se libra del ambiente de inseguridad que está afectando a los barrios de Jerez", critica el socialista.

Desde el PSOE jerezano añaden que "se ha detectado un incremento en la venta y menudeo de drogas, una problemática que se está convirtiendo en denominador común en los barrios que desde el Grupo Municipal Socialista estamos visitando”, añade Díaz. "Nos hacemos eco de las reivindicaciones vecinales de Princi Jerez, cuyos habitantes no se sienten atendidos por el gobierno de Pelayo. Los vecinos denuncian que no se les escucha, que no hay empatía ni comprensión hacia sus problemas cotidianos. La falta de limpieza, la ausencia de iluminación y el aumento de la inseguridad han empeorado visiblemente en el último año, exigiendo una respuesta urgente por parte del Ayuntamiento”, concluye Díaz.