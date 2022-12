El Ayuntamiento de Jerez sigue sin encontrar empresa que explote las marquesinas

El Ayuntamiento de Jerez sigue sin encontrar una empresa que se haga cargo del mantenimiento y explotación publicitaria de las marquesinas de las paradas de los autobuses urbanos y otros elementos publicitarios (los denominados mupis) repartidos por toda la ciudad. Nuevamente ha tenido que declarar desierta la licitación que inició a finales de septiembre ya que no se han presentado interesados en hacerse cargo de esta concesión.

Esta es la segunda vez en los últimos años que el Consistorio iniciaba un proceso de adjudicación de esta concesión de explotación del dominio público. Ya hubo un primer intento en 2020, sin que se presentaran ofertas. Y en este segundo intento tampoco ha habido licitadores.

El Ayuntamiento ofrecía explotar estos espacios publicitarios durante un periodo de 15 años a cambio de un canon anual de unos 3.333,12 euros. Para ello, podría explotar la publicidad en las marquesinas y postes de paradas del servicio de autobuses urbanos, mupis, columnas y másteres publicitarios.

Asimismo, se le obligaba a sustituir y ubicar nuevos elementos en la vía pública durante los años de vigencia del contrato. Incluso, tendría que proceder a la puesta en servicio de hasta cuatro aseos públicos y a la colocación de aceras modulares en determinadas paradas para facilitar el acceso al transporte público.

El plazo de presentación de ofertas para optar a esta licitación concluyó el pasado 17 de noviembre. Sin embargo, no se presentó oferta alguna, al igual que ocurrió con el procedimiento llevado a cabo hace dos años. Ni siquiera la sustancial rebaja del precio de licitación (hace dos años se planteó un pago anual de algo más de 9.000 euros) ha facilitado la llegada de posibles interesados en este contrato. Ante la falta de licitadores, el ejecutivo local tuvo que declarar desierto el concurso en una junta de gobierno local celebrada el pasado martes.

El Ayuntamiento lleva varios años sin contar con este servicio (en 2019 expiró el anterior contrato). No obstante, el Consistorio ha ido aprovechando estos espacios para, de forma puntual, utilizarlos para la difusión de publicidad institucional. No obstante, la ausencia de un servicio específico hace que estos elementos no se encuentren en su mejor estado y haya un notable retraso en la retirada de los elementos de promoción de determinadas campañas.

Según el pliego de condiciones, en Jerez hay repartidas por Jerez unas 165 marquesinas, 277 postes de paradas del autobús, 290 mupis, 23 columnas publicitarias y dos másteres publicitarios.