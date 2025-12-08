Puela Lunaris hablará en Jerez sobre el proyecto documental '¡Zambomba!'

El Palacio Villapanés de Jerez acogerá el martes 16 de diciembre, a las 19:00 horas, la conferencia sobre el proyecto documental '¡Zambomba!', a cargo de su directora, Puela Lunaris, quien compartirá los avances de esta serie etnográfica con la ciudad, siendo el acceso al encuentro libre hasta completar aforo. Esta cita se concibe como avance explicativo sobre el proyecto, persiguiendo la colaboración del público asistente para recabar opiniones sobre el contenido.

La presentación es el resultado de una labor de más de 20 años de investigación etnográfica y grabaciones audiovisuales desarrolladas por Puela Lunaris (Pilar Sánchez Herrera), directora del Flamenco Roots Program de Dances of the World Society en Nueva York. La serie documental '¡Zambomba!' constará de diez episodios dedicados a documentar en profundidad esta tradición jerezana. Esta producción, de carácter bilingüe (inglés-español) y realizada en colaboración con Expoflamenco, integra un valioso archivo histórico y cultural único, con material audiovisual compilado desde el año 2003.

El propósito fundamental del proyecto es doble, por un lado, preservar la tradición y promover la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural inmaterial de la Zambomba; y, por otro, apoyar la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura 2031.

El estudio etnográfico distingue entre la supervivencia de los ritos comunitarios en los nuevos espacios comunales y las representaciones escénicas de la Navidad Flamenca, analizando y presentando no solo los villancicos, sino también los antiguos romances y coplas populares esenciales del repertorio tradicional. Tras su finalización, la serie documental contará con una presencia institucional permanente en centros de estudio de primer nivel internacional, incluyendo Harvard, Oxford, la Biblioteca Nacional de España, el Lincoln Center de Nueva York y los Institutos Cervantes a nivel mundial.

La directora del proyecto, Pilar Sánchez Herrera, conocida profesionalmente como Puela Lunaris, es productora multimedia, conferenciante y asesora cultural. Es fundadora de Dances of the World Society y miembro de la American Society of Composers, Authors and Publishers; reconocida con el prestigioso premio de investigación Williams & Humbert, su trayectoria incluye producciones como la trilogía documental Sacred Spain y la enseñanza en instituciones como The Juilliard School y el Instituto Cervantes de Nueva York.