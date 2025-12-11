El Punto Violeta de Jerez atiende a más de 800 personas en su segundo fin de semana

La Delegación de Igualdad y Diversidad valora muy positivamente la respuesta de la ciudadanía al Punto Violeta ubicado en la Plaza del Arenal durante la temporada navideña, dentro de la campaña ‘Jerez por un ocio seguro’. Durante este puente festivo, el Punto Violeta ha estado en funcionamiento el viernes 5, sábado 6 y domingo 7, con una afluencia de 809 personas. En total, durante los dos fines de semana en los que este servicio ha estado instalado en este año, son ya 1222 las personas que han pasado por el mismo, con un 79,21% de mujeres y un 20,79% de hombres.

El Punto Violeta ha vuelto a ser espacio de reflexión, sensibilización e información con una presencia significativa de agentes institucionales y profesionales del ámbito de la violencia de género lo que favorece el refuerzo de la red de coordinación. La patrulla VioGen ha visitado el Punto Violeta en repetidas ocasiones, así como profesionales de la atención contra la violencia de género de diferentes puntos de Andalucía.

Se ha observado nuevamente el reconocimiento por parte de jóvenes que previamente habían interactuado con el recurso en otros eventos, como la Feria del Caballo, expresando su agradecimiento por la presencia y la labor preventiva. El interés del público general por el Punto Violeta continúa siendo significativo, consolidándose como un espacio accesible y visible en el entorno festivo.

Este fin de semana ha destacado el número de mujeres mayores de 50 y de 60 años, lo que señala a un interés creciente de este grupo por actualizar conocimientos, sentirse acompañadas y trasladar información a su entorno, actuando como referentes intergeneracionales.

El punto violeta estará en funcionamiento este fin de semana, 12 y 13 de diciembre; y el 19 y 20 de diciembre, en horario de 20 a 00 horas. El 31 de diciembre contará con un horario que se amplía a la madrugada, y estará desde las 18 horas a las 6 horas.