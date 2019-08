Más quejas por la nueva Comisión de Patrimonio

Miembros de la Comisión Local de Patrimonio Histórico han mostrado su disconformidad con los cambios realizados en ésta por parte del Gobierno municipal. Critican que personas que ya llevaban “bastante tiempo como titular y que controlan el patrimonio jerezano hayan pasado a ser suplentes, y ahora son titulares nombres que desconocen qué es el patrimonio”. Estas fuentes no dudan de la profesionalidad de estos nuevos nombramientos en sus áreas, y que tengan titulación como exige la ley, “pero laboralmente no se han dedicado al patrimonio y seguramente desconocerán hasta la propia Ley de Patrimonio Histórico”.

Dichos miembros aseguran que estos cambios “apuntan más a que la alcaldesa, Mamen Sánchez, y el teniente de alcaldesa y delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, consigan respaldo para sus objetivos, como el asfaltado de la plaza Esteve, ya que muchos de los nuevos miembros son afines a sus propuestas, van a decir que sí, o simplemente no opinan. Otra historia no hay”.

También apuntan que las quejas no sólo se están produciendo en el seno de la Comisión, sino en otras áreas municipales, “donde se han quedado asombrados por esos cambios. ¿Por qué se han quitado los que estaban de titular y han pasado a ser suplentes cuando están plenamente preparados? Es realmente sospechoso ¿En qué se han basado para hacer los cambios? De hecho, hay suplentes que antes nunca venían a las reuniones que ahora son titulares”. Estas mismas fuentes se quejan de estos “nombramientos a dedo, una situación que se comunicará a Cultura de Cádiz”.

Asimismo, advierten que una Comisión de Patrimonio con tantos componentes, 20, no es efectiva, es una pelea de gallos. Sólo hay que fijarse cómo funcionan en otras ciudades y qué tipo de miembros tienen y con qué perfil, todo en torno al patrimonio”.

Por su parte, José Antonio Díaz asegura que no le ha llegado ninguna queja por partes de miembros de la Comisión de Patrimonio, “así que si lo hacen por detrás será que no son tan válidas. Que yo sepa, esos puestos no son vitalicios. Las personas que se han nombrado son profesionales, no está cualquiera. Se cumple lo que viene en las ordenanzas. Y quien no ha querido estar, lo ha trasladado. No sé cuál es el problema. Los cambios se han hecho con técnicos de distintas delegaciones que tienen influencia en el centro. Hay gente reconocida que desarrolla los proyectos de la ciudad. No hay otra historia. Decir que un ingeniero de camino no es válido, entonces, ¿quién es válido?”. Respecto a la intención de buscar votos con la nueva Comisión para tratar de asfaltar Esteve, Díaz lo niega.

Hay que recordar que ya el PP denunció esta situación días atrás, “con la incorporación de nuevos vocales para dejar en una segunda fila a profesionales tan destacados en esta materia como el propio jefe del departamento de Patrimonio Histórico”. Respecto a esta denuncia, Díaz ha respondido que “el PP puede decir lo que quiera, y qué. A mí no me han llegado otras quejas”.