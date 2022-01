La quema de contenedores se repite nuevamente durante el fin de semana

Tras varias semanas de incendios de contenedores hay ya algunas zonas que se han visto afectadas. La mayor parte de los fuegos se están concentrado en La Granja y Chapín e, incluso, en algunos casos los incendios se han repetido en las mismas calles en más de una ocasión.

Esta situación está pasando factura a la calle Antonio González Flores, ubicada junto al IES Seritium. Tal como explica José Antonio Asensio, presidente de la asociación vecinal Chapín Norte, “ahí ha habido dos contenedores que han ardido y habrán repuesto uno pero el segudo no habrá dado tiempo”. El representante vecinal asegura que no es cuestión de “echar las culpas al Medio Ambiente porque con la situación actual a lo mejor el Ayuntamiento no da abasto para reponer todos los contenedores que se han quemado”.

Aun así aboga por buscar alguna solución que evite la acumulación de basuras en la zona, si la reposición del contenedor va a prolongarse. “Lo mejor hasta que no se regularice esta situación y se pueden reponer los contenedores es que la empresa de limpieza haga un esfuerzo mayor con el personal para quitar las bolsas que se quedan acumuladas en la acera. Es lo único hasta que se ponga el contenedor que falte”.

De momento, los vecinos están dejando las bolsas junto al otro contenedor en el suelo. “Al no poderse tirar al contenedor se quedan fuera y esto es como una cadena, aparecen las ratas al haber basura en el suelo”.De momento, la situación no ha mejorado y según han alertado vecinos de las zonas afectadas, este pasado sábado se registraron, al menos, cinco nuevos incendios de contenedores.

De hecho, desde que comenzó la oleada de fuegos a finales de diciembre se han quemado un mínimo de treinta contenedores, según han denunciado desde distintos puntos de la ciudad. No obstante, no hay un balance oficial y el número de contenedores afectados será con toda probabilidad mucho mayor. Esto supone un gasto mínimo de alrededor de 30.000 euros como consecuencia del vandalismo que está sufriendo la ciudad en el último mes.

Se da la circunstancia, además, de que la quema de contenedores se ha repetido en los últimos días en la ciudad vecina de El Puerto y también en Sanlúcar.