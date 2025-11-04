Rafael de Paula, torero y cante

El Gómez de Jerez, junto a Rafael de Paula y Curro Romero.

La figura de Rafael de Paula ha estado estrechamente ligada a la literatura, la popular y la culta. No sé por qué extraña circunstancia, seguramente sea por la misma razón que su toreo tenía duende, el jerezano ha sido y es el torero de los intelectuales y los artistas.

La afirmación 'artista de los artistas' encaja a la perfección, como ocurre también en el flamenco, con el diestro del barrio de Santiago. Quizás por haber nacido en uno de los epicentros insignes del cante de Jerez, la calle Cantarería, Rafael de Paula gozó siempre de un halo de grandeza, de una virtud, que según dicen los que saben, sólo poseen los tocados por la varita divina.

Todo ello le sirvió para convertirse en un auténtico icono, un icono que cautivó tanto al ciudadano de a pie como a la intelectualidad y la aristrocracia. Esta circunstancia la comprobamos en el libro que en 1989 publicó el poeta José Bergamín, sin duda, uno de sus máximos defensores. El madrileño cayó embelesado en aquella histórica faena de Paula en Vista Alegre en 1974, hasta el punto de claudicar con frases como: "Sólo creo en un milagro: se llama Rafael de Paula".

Bergamín, cuya obra conocemos también en el flamenco gracias al excelente trabajo de adaptación realizado en 1995 por el jerezano Vicente Soto 'Sordera', publicó en el citado 1989 'La música callada del toreo', dedicada expresamente a Rafael de Paula y evidencia exacta de su predilección por el maestro de Jerez.

Rafael de Paula torea

con la izquierda al natural

lo mismo que Manuel Torre

cantaba la soleá.

Y cuando la da la gana

perfila con el capote

la seguiriya gitana.

Su controvertida personalidad cautivó también a Felipe Benítez Reyes. El escritor publicó en 1987 'Rafael de Paula', un intento de descifrar las claves de una personalidad artística tan indescifrable como impredecible. Tal era la admiración del roteño por la figura del torero jerezano que en más de una ocasión reconoció que "nunca fui aficionado a los toros, pero fui aficionado al toreo de Paula", una afirmación con la que se puede resumir cuál era la dimensión real del diestro en la sociedad española.

De su figura, Benítez Reyes dejó plasmadas frases lapidarias sobre el torero del barrio de Santiago. Para él, "Paula no rompió ningún molde, se limitó a crear un molde nuevo" o "si hoy existe un toreo de radical pureza, de verdad conmovida, es el que puede realizar este jerezano, y gitano, Rafael de Paula".

Sobre él escribieron también el poeta arcense Carlos Murciano (Lo que hacía cantando/señor tío José/lo hizo toreando Rafael de Paula/y lloró después') o el ceutí Luis López Anglada (Digo Rafael de Paula y se diría/que en su nombre se extiende Andalucía/para llenar de luz a España entera).

Especial admiración por su paisano sintió Manuel Ríos Ruiz. Desde sus primeros pasos en la tauromaquia, el poeta jerezano, Premio Nacional de Literatura en 1972, siguió con atención la carrera del diestro. Manolo, perfecto conocedor de la tradición gitana pues había crecido en la calle Rendona junto a muchos de ellos, y gran admirador del mundo taurino (publicó en 1990 'Aproximación a la tauromaquia'), también le dedicó uno de sus poemas, titulado 'Tarde de toros'.

Sé que esta tarde, Rafael de Paula, amigo,

volverás a ponerte altamente

de pie, como lázaro gitano, y, los machos apretados,

te dirán de tus piernas la existencia (…)

En esa brujería, alquimia misteriosa, que te da el don, el mimbre

de alegrar la arcaica y morena pobreza de tu gente

con tu angustia y tu dolor, con la dádiva heroica de tu pena.

Portada del disco 'Flamencos de Jerez' donde se incluye el tema.

Pero al margen de la intelectualidad, Rafael de Paula ha sido también un referente para el mundo del flamenco. Así, sobre él se han escrito letrillas y coplas que han calado en el acervo cotidiano hasta convertirse en populares. Una de ellas salió precisamente de la pluma de Manuel Ríos Ruiz. Fue en 1970 cuando el poeta jerezano escribió 'Coplas toreras de Paula', una bulería incluida en el disco 'Flamencos de Jerez', editado por CBS, y en el que también participaron Sordera de Jerez, Fernando Gálvez, Terremoto, Vicente Soto, Agujetas y Romerito. Curiosamente, es este último quien pone voz a un tema popularizado en las décadas posteriores por los artistas jerezanos en su repertorio diario.

"Hoy torea Rafael,

el barrio de Santiago está rezando por él.

Saluda con la montera

lo mismo que un soberano,

vestido de grana y oro,

más torero y más gitano.

Ay toro bravo del Marqués

pa´que Paula lo toree

en la plaza de Jerez"

No será el único homenaje que Ríos Ruiz hará a Rafael de Paula en sus creaciones. El siguiente quedará inmortalizado por El Gómez de Jerez en su único disco en solitario. Grabado en 1977 con las guitarras de Diego Carrasco y Paco Cortés, en él encontramos la bulería 'A dos toreros', una bulería clásica en sus primeros compases (donde también hay un guiño a Curro Romero) y que finaliza con versos alusivos a Paula:

Los carteles anuncian un mano a mano

camino de la plaza van los gitanos

porque torean dos cinturas de mimbre

que se cimbrean,

Curro Romero, Curro Romero

y Rafael de Paula son mis toreros.

Los lances de mi Paula son la jondura

y sus pases de pecho, verde aceituna

Curro Romero, Curro Romero

y Rafael de Paula son mis toreros.

Curiosamente, este último verso también ha pasado al acervo popular pero con una variación, ya que muchos artistas, especialmente jerezanos, recurren habitualmente a la letra 'Son los toreros, son los toreros, Rafael de Paula y Curro Romero' para finalizar su repertorio de bulerías clásicas.

Otro de los grandes creadores jerezanos, Antonio Gallardo, también dedicó al maestro de Santiago algunos versos, en ‘Bulerías de Rafael de Paula’. Su legado lo grabó recientemente Pepe de Joaquina, ‘El Faraón’, en su primer disco en solitario.

La plaza rebosa y arde

del ruedo a la banderola

que Paula mata esta tarde

seis toritos de Guardiola

Con la elegancia

de cien faraones

se abre de capa

su real majestad

y resucitan la viejas legiones

que están frente a un toro

la Roma imperial.

Rafael, Rafael de Paula

torero, torero, torero.

La gente te gritan ole,

na más que con verte

pisar el albero.

Tambores sobre su manto

la soberana de la Merced,

para que el Miércoles Santo

y al Prendimiento tú puedas ver.

Rafael, Rafal de Paula

vaya un torero

sobre el albero.

La gracia no tiene nombre

es algo que no se toca

pero si la tiene un hombre

y es torero, la gente las vuelve loca.

Pares y nones

les rozan sua manos

y nadie sabe qué puede ocurrir

cuando le soplan

los duendes gitanos

y este soberano de sangre cañí.

Rafael, rafael de Paula

torero, torero, torero

la gente te gritan ole

na más que con verte

pisar el albero.

Pero si hablamos de bulerías y de Rafael de Paula podemos hablar de un nombre concreto: Juan Moneo Lara 'El Torta'. 'Al compás de la torería' es el poema compuesto por Rafael Lorente para inmortalizar el toreo del jerezano

Que alegría ser torero

de la cuadrilla de Paula

salir de banderillero.

Los toritos del marqués

sueñan capotes azules

y el arte de Rafael.

Hay que alegría,

hay que alegría,

ser el mejor de la torería.

Si lo hace un paseillo

con la izquierda un natural

con la muleta arrastrando

como un faraón se va.

Y si lo mata o no lo mata

a mí lo mismo me da.

Para eso está el matarife

esperando en el corral

Y si el torito se ha quedado vivo,

te digo como Pemán,

no lo mates, Rafael

que tu arte es inmortal.

De blancos pañuelos

la plaza rabiando

de sol y alegría

borracho de arte

to el mundo al compás

de la bulería.

La última creación alusiva a Rafael la protagonizó Paco Cepero. El guitarrista jerezano, reconocido ‘paulista’, compuso recientemente una letra por bulerías a Samuel Serrano en la que rinde pleitesía a su paisano.

Paula con tan sólo decir Paula

quién a entrar en discusión.

Embrujo, arte y pureza,

Rafael, dueño y señor.

Ole mi Paula,

ha quedado para la historia

toreo de yunque y fragua.

No ha sido la única ocasión en la que Cepero ha enaltecido la figura de Paula, al que también menciona en letras que en su día compusiera a El Turronero.