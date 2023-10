Las raíces jerezanas del mejor cava rosado reserva de Cataluña

Lejos de lo que se pueda pensar, la Denominación de Origen Cava no es exclusiva de Cataluña, es más, es la única DO española multiterritorial, ya que abarca otras comunidades autónomas como Extremadura o Valencia. Muchos desconocen también que Jerez pudo formar parte de la DO Cava desde su constitución en 1972, ofrecimiento que las bodegas jerezanas que por entonces elaboraban espumosos rechazaron para centrarse en los vinos de Jerez, por entonces en plena expansión.

Sin embargo, la bodega jerezana González Byass terminó muchos años después desembarcando en el Penedés con la compra de Vilarnau, una pequeña cava artesanal en la que se cría Vilarnau Rosé Delicat Ecológico, reconocido como el mejor cava rosado reserva en los premios Vinari.

El jurado de este certamen ha distinguido a este cava rosado de la familia de vinos de origen jerezano con la Medalla Gran Oro en la categoría de 'espumosos rosados reserva', reconocimiento que lo convierte en el mejor Cava Rosado Reserva de un concurso donde se dan cita los vinos más destacados de diferentes regiones vitivinícolas de Cataluña.

El jurado de este certamen, organizado por el portal especializado Vadevi.cat, ha distinguido la singularidad de este Brut Rosado Reserva Ecológico de Vilarnau. Ubicada en Sant Sadurní d´Anoia, esta cava artesanal ha sido pionera en la aplicación de viticultura sostenible y protección del medio ambiente. Como ejemplo de esta filosofía se encuentran sus cavas Reserva procedentes, en su totalidad, de viñedos ecológicos.

Vilarnau Rosé Delicat, el mejor Cava Rosado Reserva de 2023, es uno de ellos y se elabora mayoritariamente con las variedades tintas Garnacha y un pequeño toque de Pinot Noir. El resultado es un cava rosado pálido, de gran complejidad aromática, muy cremoso, fresco y elegante.

Apto para veganos, Vilarnau Rosé Delicat resulta perfecto con arroces, pastas o postres cremosos. También es la mejor opción para disfrutar en aperitivos y a media tarde en 'la hora del cava', donde una copa fría es ideal para acompañar cualquier encuentro, tertulia o afterwork, explica González Byass en un comunicado.

Los mejores vinos de Cataluña

Los Premios Vinari tienen como objetivo dar a conocer la heterogeneidad y singularidad de los mejores vinos de Cataluña. Lo hacen a través de este concurso, que ha celebrado su 11ª edición, y que ha contado con la participación de referencias procedentes de todo el panorama vitivinícola catalán.