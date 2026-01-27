Rancapino Chico abrirá el ciclo de invierno de la peña Buena Gente en Jerez

Este sábado, día 31 de enero, a las 22,00 horas, la peña Buena Gente de Jerez acogerá la actuación de Alonso Núñez 'Rancapino Chico', cantaor considerado en la actualidad como uno de los máximos exponentes del "flamenco puro" y heredero de los cantes tradicionales de Cádiz. Estará acompañado por Antonio Higero a la guitarra.

En el transcurso del acto se le hará entrega al artista chiclanero de un reconocimiento especial por sus 30 años de trayectoria en el Flamenco. La peña flamenca (plaza Basurto, 7) inicia con su presencia el ciclo 'Invierno es flamenco en la Buena Gente'.

La entrada será libre hasta completar aforo, con preferencia para socios.