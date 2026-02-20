El rastrillo de los domingos de Jerez se traslada a la explanada de los 'cacharritos'

La Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura de Jerez informa que desde este domingo, día 22 de febrero, el rastrillo de los domingos, que se instala habitualmente en el Parque de la Rosaleda, se trasladará temporalmente a la explanada de los 'cacharritos', (calle Miguel de Unamuno) con motivo del montaje de la Feria del Caballo 2026, lamentando con ello las molestias que este traslado pueda ocasionar.