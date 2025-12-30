El Real Automóvil Club Jerez entrega 18.150 euros a la Asociación de los Reyes Magos

El Real Automóvil Club Jerez ha hecho entrega a los Reyes Magos de Jerez 2026 de un cheque por valor de 18.150 euros recaudados en el Trofeo Aniversario del Circuito de Jerez Ángel Nieto, celebrados los días 13 y 14 de diciembre de 2025.

El Torneo Aniversario y la Jornada de Puertas abiertas han sido posibles gracias a la colaboración del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, del Consejo Local del Motor de Jerez, así como de numerosos voluntarios y voluntarias, escuderías y empresas vinculadas al motor. Para todos ellos, ha tenido palabras de agradecimiento y felicitación, el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita presente en el acto, celebrado en la sede del Real Automóvil Club, al que también han asistido el presidente del mismo, Javier Galán; la presidenta de la Asociación de los Reyes Magos, Gema García Bermúdez, así como Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez representantes de los Reyes Magos de Jerez 2026, y director gerente del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Cayetano Gómez

Francisco Zurita ha destacado en su intervención que “la generosidad del mundo del motor, en particular y, de los jerezanos y jerezanas, en general, se ha vuelto a poner de manifiesto con lo recaudado en estos eventos celebrados en el trazado jerezano. Es uno de los eventos del motor más solidario y en el que más dinero se recauda que se destinará para que ningún niño ni niña se quede sin juguete en la mañana del 6 de enero".

El edil de Cultura también ha querido agradecer “de corazón al Real Automóvil Club Jerez, a la dirección y trabajadores del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, al Consejo Local del Motor, a las empresas colaboradoras, voluntarios y voluntarias su gran trabajo por conseguir que el Trofeo Aniversario y la Jornada de Puertas Abiertas hayan sido días de convivencia y solidaridad. Desde el Ayuntamiento de Jerez estamos convencidos de que 2026 será un año en el que podamos seguir contando buenas noticias con respecto al mundo del motor y en el que Jerez seguirá siendo una ciudad solidaria, abierta y tolerante como lo está demostrando durante la campaña de los Reyes Magos”.

Los Reyes Magos se han mostrado en todo momento emocionados por las respuestas obtenidas durante la campaña “estamos disfrutando de toda la solidaridad del pueblo de Jerez”. Han señalado que “la aportación recibida del Real Automóvil Club Jerez es de las más importantes“ y han animado a la organización a continuar con este trabajo para que los próximos Reyes Magos cuenten con esta generosidad.

El Trofeo Aniversario 'Circuito de Jerez-Ángel Nieto 2025', a beneficio de la Asociación de los Reyes Magos de Jerez, se ha organizado el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el trazado jerezano y en el programa de actividades figura la Jornada de Puertas Abiertas, así como el Rallye Social Reyes Magos 2026, el Campeonato de Andalucía de Slalom, tandas de coches 'súper-deportivos', carrera en pista Trofeo Social Reyes Magos 2026 y el espectáculo de vehículos realizando 'derrapes' en la zona exterior del trazado. Está organizado por el Real Automóvil Club Jerez, Ayuntamiento de Jerez, Consejo Local del Motor, Circuito de Jerez e Hispano Rácing y en sus distintos eventos cuenta con la colaboración de Drift Legends, las escuderías y clubes Timeatack, Escudería Ubrique, Oficor, Escudería Sur y Club Motosport Andalucía.