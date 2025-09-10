La Real Escuela dedica su espectáculo del viernes 12 al Día Europeo del Caballo

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, dedica el espectáculo de este viernes 12 de septiembre al Día Europeo del Caballo, sumándose así a los actos programados, con motivo de dicha celebración, por el Ayuntamiento de Jerez, que se postula como candidata a la Capitalidad Europea de la Cultura 2026.

Jerez, junto a las ciudades de Golega (Portugal), Pardubice (República Checa), Waregem (Bélgica) y Wroclaw (Polonia) conforman la Red Europea de Ciudades del Caballo, las cuales, de manera común, organizan actividades para obtener un mayor impacto en cuanto a imagen y difusión se refiere.

Euro Equus establece la conmemoración de esta efeméride durante el segundo fin de semana de cada mes de septiembre, con el fin de lograr la promoción internacional del turismo ecuestre. En 2015 se comenzó a festejar dicho acontecimiento oficialmente, aunque éste ya había sido registrado un año antes por la Comisión Europea.

Para esta ocasión, la Real Escuela ofrecerá su actuación ‘Cómo bailan los caballos andaluces’, la cual se desarrollará en el picadero interior 'Álvaro Domecq' a las 12.00 horas. Este ballet ecuestre, con música netamente andaluza y española y vestuario de gala a la usanza del siglo XVIII, tendrá una duración de 90 minutos, durante los cuales, los jinetes y caballos de la institución realizarán una exhibición de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional en los que también participarán los enganches.

Según palabras del director de la Real Escuela, Rafael Olvera, “es un placer poder participar de tales actos y aportar nuestro granito de arena para hacer posible el acercamiento del patrimonio histórico y cultural del mundo del caballo al público en general, así como las tradiciones de las ciudades miembro”.

Asimismo, toda aquella persona que lo desee también tendrá la posibilidad de disfrutar del Concurso Internacional de Equitación de Trabajo que se celebrará en las instalaciones de la Real Escuela durante ese mismo fin de semana, es decir, durante los días 12, 13 y 14.