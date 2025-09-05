La Real Escuela ofrece una gala benéfica a favor de las asociaciones ASPANIDO Y AFA La Barca

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha presentado oficialmente la gala benéfica que se celebrará el sábado 27 de septiembre a favor de las asociaciones ASPANIDO y AFA La Barca. Dicha gala, que se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, se incluye dentro de la programación oficial de este año presentada por la institución.

Asimismo, este año, la misma coincidirá con la celebración del Día Mundial del Turismo, instaurado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas desde 1980.

ASPANIDO tiene como misión poner al alcance de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, los medios y recursos pertinentes, orientados hacia el máximo desarrollo de sus capacidades de autonomía e independencia, de modo que mejore su calidad de vida y la de sus familias.

También, desde AFA La Barca (asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de La Barca) se brinda atención y apoyo a los afectados por el Alzheimer y a sus familias, se trabaja para combatir el estigma asociado a la enfermedad aumentando la conciencia sobre ella, especialmente en la zona rural, y se promueve la importancia de la detección temprana de la misma.

En el acto, que ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del palacio Recreo de las Cadenas, el director de la Real Escuela, Rafael Olvera, ha estado acompañado de la teniente de alcaldesa del Área de Inclusión Social, Igualdad, Diversidad, Familias, Medio Rural, Participación y Juventud, Susana Sánchez y de la delegada, también de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez, Yessika Quintero. Asimismo, el alcalde de la Barca de la Florida, Alejandro López, la presidenta y vicepresidenta de AFA La Barca, Ana Mª Cabeza y Ana Barroso, respectivamente, la directora de ASPANIDO, Esperanza Gómez, la patrona de dicha la fundación, Ana Gómez, su presidente, Rafael Moreno, y Silvia Martín, miembro de la junta directiva también han estado presentes.

La actuación, que se desarrollará a las 12:00 horas en el picadero interior “Alvaro Domecq”, es un ballet ecuestre con música netamente andaluza y española y vestuario de gala a la usanza del siglo XVIII.

Para esta representación, que tendrá una duración de 90 minutos, los caballos de la Real Escuela brindarán una exhibición de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional, en los que también participarán los enganches de la institución.

Ese mismo día, las personas que hayan adquirido su entrada para el espectáculo, podrán visitar los Museos del Arte Ecuestre y del Enganche de forma gratuita en horario de 10:00 a 14:00 y de 10:00 a 15:00 horas respectivamente.

Según palabras del director, Rafael Olvera, “con esta gala, la Real Escuela quiere mostrar, un año más, su apoyo a las causas y entidades solidarias y su compromiso en la concienciación, a la sociedad en general y a la ciudad de Jerez en particular, de la importancia de tales eventos”.