La Real Escuela presenta su nuevo curso formativo de doma vaquera

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha acogido esta misma mañana la presentación del nuevo curso formativo de doma vaquera 2026, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la institución durante los fines de semana del 10 y 11 de enero, 21 y 22 de febrero y 21 y 22 de marzo de 2026.

El acto de presentación, que se ha celebrado en el palacio de la fundación a las 11:00 horas, ha estado presidido por el director de la Real Escuela, Rafael Olvera, y el presidente de la Asociación Nacional de Doma Vaquera, José Pedro Lobo.

Transmitir lo valores de la doma vaquera, conocer sus orígenes, ampliar el conocimiento teórico de la equitación académica, elevar el nivel técnico de los jinetes ayudándolos en su preparación para la competición u orientar la programación metodológica para la educación del caballo vaquero, son algunos de los principales objetivos del mismo. La duración de la formación, que tendrá carácter presencial, será de 40 horas, de las cuales 21 serán prácticas, 5 teóricas, 4 magistrales y las otras 10, temáticas.

Cabe destacar que Juan Rubio, Juan José Verdugo y Joaquín Vázquez, todos ellos jinetes de la Real Escuela, serán los profesores que impartirán las clases prácticas.

El presidente de la Asociación Nacional de Doma Vaquera, José Pedro Lobo, el veterinario Antonio Lamprea, el herrador Manuel Bernabé y José Antonio Falcón, exalumno de guarnicionería de la Real Escuela y propietario de la guarnicionería Loli, transmitirán sus conocimientos en las teóricas, y personalidades relevantes de las áreas de juzgamiento, competición, morfología y formación harán lo propio con las magistrales.

Asimismo, en cuanto a las clases temáticas se refiere, el alumnado podrá disfrutar de sendas vistas a la ganadería de Julio de la Puerta y a la Yeguada de la Cartuja del Hierro del Bocado.

El número de plazas ofertadas es de 6 para el nivel básico, 6 para el medio y otras 6 para el especializado, pudiéndose obtener así las tres titulaciones correspondientes a la finalización del curso: nivel básico de Doma Vaquera de la FREAAE, nivel medio y también especializado. En el caso de que la demanda de solicitudes sea mayor, se valorará el currículo hípico el mismo día en el que se cierra la fecha límite de matriculación.

Toda aquella persona interesada en solicitar plaza, deberá hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección formacion@realescuela.org, teniendo en cuenta que el plazo de inscripción finalizará el 29 de diciembre de 2025.