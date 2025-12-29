Realidad inmobiliaria en Jerez: mucha demanda, poca oferta y dramas familiares

El año 2026 traerá bajo el brazo un incremento del precio de la vivienda en Jerez. En detalle, respecto a la compraventa, seguirá subiendo más la demanda que la oferta, por lo que los precios seguirán en ascenso, en torno a un 10-20%. "Algo similar sucederá con la obra nueva, para la que la oferta no llega a cubrir completamente la demanda, por lo que los precios seguirán subiendo, además de por el aumento de los costes de producción", adelanta en un informe el experto en el sector y gerente de MisterCasa, Francisco Escot.

Las perspectivas para el alquiler van en la línea: más demanda sin más oferta. "Las subidas, que serán de entre un 5 y un 10%, dependerá de la vivienda en sí y todos sus detalles. Aunque en viviendas que ahora están por debajo de los 500 euros, la subida de esos contratos llegará al 20-25%. Se está llegando a un precio que los inquilinos no pueden pagar, por lo que creemos que no subirá más del 10% general. Se está llegando a situaciones límite".

Un nuevo año que encuentra sus antecedentes en 2025, en el que la compraventa de segunda mano tuvo una subida de precios en Jerez de un 15%, llegando incluso al 30% en algunas zonas concretas de la ciudad. "Quedan muy pocas viviendas en Jerez, de las que buscan los compradores, que estén por debajo de los 100.000 euros. Hay más demanda que oferta, demanda de todo tipo de viviendas, económicas y no tan económicas. En Jerez se están vendiendo viviendas a precios que hace solo un año era impensable. Las viviendas en precio se venden sin necesidad de publicar en Internet y las que están un poco por arriba, en una semana máximo se han vendido", asegura Escot.

En cuanto a obra nueva, "se sigue vendiendo todo lo que se pone a la venta y es raro encontrar una vivienda nueva para entregar que esté aún sin vender. Los precios crecieron de un 15% a un 22%, según la zona y características. La mayoría de las promociones cuando están a un 50% de obra están completamente vendidas".

Subidas de hasta un 20% en el alquiler

El alquiler ha subido en 2025 entre un 10 y un 20%. "Por cada piso que sale al mercado, hay más de 30 interesados. Y sigue creciendo la demanda, tanto para alquiler de larga duración como temporal. Se están alquilando muchos pisos en torno a los 1.000 euros, algo que era esporádico y ocasional en Jerez hace solo un año. Se están viendo dramas sociales y situaciones surrealistas en los alquileres, por ejemplo, familias separadas con hijos que tienen que seguir compartiendo vivienda sin tener relaciones personales", asegura Escot.

Jerez, un 33% más barato que la media

"Jerez -añade Escot- sigue siendo diferente al resto del país en precios de compraventa. Pese a todo lo anterior, es algo más económica a la hora de comprar una vivienda que ciudades similares y ni que decir tiene de ciudades cercanas con mar. El precio en Jerez crece más rápido que la media nacional. A nivel nacional, la vivienda por metro cuadrado es mucho más cara que en Jerez. Esto significa que comprar casa en Jerez es un 33% más barato que la media española, aunque la evolución interanual local ha sido ligeramente más intensa. Lo que en ciudades similares se dice vivienda a precio asequible, aquí es caro. Venimos de precios mucho más económicos en comparación y eso pasó a la historia, pero los jerezanos tardaremos en aceptarlo. Sí es cierto que los compradores de verdad lo saben y están comprando. Se están anticipando algunas compras a futuro por padres a hijos y demás".

Desde MisterCasa apuntan que la mitad de las ventas de viviendas son al contado, en muchos casos, con dinero donado y/o prestados por padres y abuelos. Asimismo, recuerdan que las viviendas turísticas en Jerez "afectan muy poco al mercado general, apenas un 2% de las viviendas existentes. La mayoría de estas actuaciones son en edificios que estaban abandonados o difíciles de usar como viviendas habituales". Subrayan como algo novedoso que hay "personas mayores que venden sus viviendas y se quedan a vivir en ellas como usufructuarias. Cada vez compran más inversores a futuro".

¿Por qué hay tanta demanda?

Francisco Escot desgrana en su informe los motivos del incremento de la demanda de vivienda en Jerez y apunta que los habitantes viven muchos más años en sus hogares, por lo que "la renovación es más lenta. Se están produciendo muchos divorcios y separaciones, y parejas de toda índole que no siguen juntas, por lo que cuando antes se ocupaba una vivienda, ahora se necesitan dos".

Más causas: los jóvenes y menos jóvenes que se emancipan y necesitan un nuevo hogar; la llegada a Jerez de habitantes de otras ciudades y pueblos cercanos, "porque aún sigue siendo Jerez mucho más económico que sus ciudades de alrededor como El Puerto de Santa María, San Fernando, Chiclana, Sanlúcar, etc.".

La llegada a Jerez de vecinos de segunda residencia, estando Jerez en una situación privilegiada como segunda línea de playa. "En el último año, están comprando personas provenientes de Sevilla, Extremadura, Madrid y norte de España".

Respecto a los inversores locales y de fuera, "la inmensa mayoría que compra es para poner dichas viviendas en alquiler de larga duración, por lo que, por una parte, quitan viviendas del mercado de venta, pero aumenta el poco mercado de alquiler. Por lo que no es un problema".

"En Jerez se dan factores demográficos y sociales, como el clima, el coste de vida más económico, teletrabajo y estilos de vida más relajados, que atraen compradores. Esto aumenta la demanda de compra residencial, especialmente de segmentos jóvenes o familias que por fin pueden acceder al mercado en ciudades menos saturadas. Junto con todo ello, Jerez es un destino turístico importante y tiene un impacto positivo en la economía local".

Los bancos siguen dando financiación y a tipos de interés muy razonables, por lo que sigue siendo más económico la letra de la hipoteca que el alquiler de esa misma vivienda. "El mercado inmobiliario en Jerez sigue siendo considerado un activo seguro para invertir (por ejemplo, frente a renta variable o deudas). Esto ocurre porque el sector ofrece rentabilidades atractivas comparadas con otros activos financieros; inversores nacionales y extranjeros compran para alquilar o para conservar la propiedad como valor refugio, especialmente con tipos relativamente estables. Esta demanda tipo “inversión” puede seguir empujando precios al alza incluso si la demanda de uso no sube tanto. En ciudades con buena calidad de vida y turismo como Jerez, este efecto se observa con frecuencia".

¿Por qué seguirán subiendo los precios?

La tendencia no es coyuntural, sino parte de un proceso sostenible, apoyada por la alta demanda y la escasa oferta. Jerez tiene un mercado positivo, con precios aún por debajo de otras zonas más caras de su entorno y de España, por lo que continuará subiendo hasta que se cumplan ciertos equilibrios entre oferta y demanda. "La construcción de obra nueva no es suficiente para absorber la demanda creciente. Los costes de construcción de obra nueva, han subido mucho en 2025 y se prevé que sigan subiendo considerablemente en 2026, por la subida de los salarios de los obreros, los materiales, las cuotas sociales, así como el mayor costo por la seguridad en la construcción".