Recepción institucional del Ayuntamiento de Jerez al embajador de Chipre

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha ofrecido una recepción institucional al embajador de la República de Chipre en España, Michalis Ioannou. El encuentro se ha celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento y se enmarca en la presidencia de la República de Chipre del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2026.

Michalis Ioannou ha acudido a esta recepción acompañado por la jefa de misión adjunta, Cristina Makridou, y el cónsul honorario de Chipre en Andalucía Occidental, José Carlos Ruiz-Berdejo, donde han sido recibidos por los miembros del gobierno municipal. El embajador ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento y ha intercambiado con la alcaldesa sendos obsequios protocolarios.

En esta recepción, la regidora ha ofrecido al embajador de Chipre toda la colaboración del Ayuntamiento de cara a la organización del encuentro de embajadores que se celebrará en la provincia de Cádiz en mayo de 2026, en el que la ciudad será una de las sedes protagonistas de la convocatoria.

María José García-Pelayo ha dado la enhorabuena a todo el equipo de la Embajada de Chipre en España por la presidencia del Consejo de la Unión Europea que asumirá su país a partir de enero y ha destacado que “Jerez es una ciudad que acoge con los brazos abiertos y que enamora y para nosotros es un honor que esté planteando una visita con los distintos embajadores a la provincia de Cádiz, y que hayan elegido a Jerez como destino en esa visita”.

García-Pelayo ha anunciado que “no vamos a dejar pasar la oportunidad de mostrarles una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, somos una magnífica ciudad candidata por todos los principios que acogemos y que compartimos con los países democráticos de Europa, los valores de la igualdad, la integración, la libertad, la multiculturalidad… y una tierra que respira flamenco, como van a comprobar en el mes de mayo. Muchas gracias por elegirnos, les aseguro que no se van a arrepentir”.

El embajador Michalis Ioannou, por su parte, ha expresado que “Chipre, como un país del sur de Europa que es, queríamos elegir Andalucía y la provincia de Cádiz para realizar esta visita de los embajadores el año que viene. Estoy seguro de que va a ser un éxito”.

En este sentido, ha destacado su satisfacción por conocer Jerez, “una de las joyas culturales más emblemáticas de España, Jerez es reconocida más allá de sus fronteras como un verdadero faro de la cultura española. Su legado artístico, sus tradiciones ecuestres, su música y sus vinos, la convierten en un lugar único”, manifestando que “no puedo evitar establecer un paralelismo entre nuestras culturas mediterráneas entre Chipre y la provincia de Cádiz, vinculadas desde la antigüedad, siendo los dos extremos de la misma raíz fenicia”, destacando cómo comparten con sus vinos “una historia de excelencia y una tradición viva que ha sabido perdurar a lo largo de los siglos”.