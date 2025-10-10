El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes

El decano del Colegio de Abogados de Jerez, Federico Fernández Rodríguez, recibió este viernes la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, la más alta distinción que se puede otorgar en esta profesión y que, por primera vez, la recibe un decano de Jerez.

El acto se celebró en la sede de la institución jerezana, en la calle Sevilla, con la asistencia del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, entre otras autoridades, representantes de distintos estamentos judiciales y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Gran Cruz al Mérito en el servicio de la Abogacía es la máxima condecoración que el Consejo General de la Abogacía Española otorga a profesionales por su destacada labor y contribución a la mejora de la profesión. Reconoce la trayectoria y el compromiso de abogados que han impactado positivamente en el desarrollo y prestigio de la abogacía.