El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes
El decano del Colegio de Abogados de Jerez, Federico Fernández Rodríguez, recibió este viernes la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, la más alta distinción que se puede otorgar en esta profesión y que, por primera vez, la recibe un decano de Jerez.
El acto se celebró en la sede de la institución jerezana, en la calle Sevilla, con la asistencia del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, entre otras autoridades, representantes de distintos estamentos judiciales y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Gran Cruz al Mérito en el servicio de la Abogacía es la máxima condecoración que el Consejo General de la Abogacía Española otorga a profesionales por su destacada labor y contribución a la mejora de la profesión. Reconoce la trayectoria y el compromiso de abogados que han impactado positivamente en el desarrollo y prestigio de la abogacía.
1/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
2/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
3/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
4/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
5/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
6/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
7/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
8/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
9/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
10/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
11/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
12/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
13/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
14/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
15/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
16/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
17/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
18/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
19/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
20/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
21/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
22/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
23/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González
24/24El reconocimiento al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández, en imágenes/Miguel Ángel González