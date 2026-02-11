Reconocimiento de Guadalcacín a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil y a Cruz Roja

El gobierno municipal de Jerez agradece a Guadalcacín el reconocimiento que ha realizado tanto a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil como a Cruz Roja “por su compromiso y disposición siempre a colaborar y a formar parte de los distintos dispositivos de emergencias, como el que se encuentra vigente con motivo de las inundaciones por la crecida del río Guadalete”, ha expresado el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, que ha asistido al acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la ELA.

Martínez, que ha sido recibido por el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, en el Ayuntamiento pedáneo, ha participado en el acto de reconocimiento, en el que se ha entregado una donación tanto a la agrupación como a Cruz Roja, así como material específico para intervenciones para Protección Civil, como gesto añadido al agradecimiento de Guadalcacín a ambas entidades por su labor y compromiso en distintas actuaciones en las que han tenido presencia.

El teniente de alcaldesa ha recordado que el Gobierno de María José García-Pelayo “ha apostado decididamente por la recuperación de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y ahí están los hechos, se ha demostrado que fue un acierto. Se ha recuperado, y también es un refuerzo del propio servicio de Protección Civil. Si echamos la vista atrás, en estos dos años y medio de mandato municipal se puede apreciar un trabajo continuo, la agrupación no ha parado. Faltan palabras para agradecer que hombres y mujeres, que muchos de ellos vienen de trabajar y de sus desempeños personales, dediquen muchísimas horas para colaborar en los dispositivos de emergencia”.

Igualmente, el teniente de alcaldesa ha agradecido “a Guadalcacín y a su alcalde que dedicaran la pasada Feria a Protección Civil y a Cruz Roja así como este acto de reconocimiento por el trabajo que están haciendo en la zona rural”.

El alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, ha explicado que “este acto forma parte de aquel homenaje que hicimos en nuestra pasada Feria a la agrupación de Protección Civil y Cruz Roja. Parte de la aportación económica de la cena que hacemos cada año para nuestros mayores y esa aportación cada año la donamos a una buena causa. Y este año ha sido para la agrupación y Cruz Roja ya que la Feria fue dedicada a ambas entidades para ayudar en la labor que hacen, al apoyo que siempre nos prestan”.

De esta manera, Ruiz ha recordado que tanto la agrupación de voluntarios de Protección Civil como Cruz Roja “no sólo están presentes ahora con las inundaciones, sino siempre que se les ha requerido. Hemos tenido incendios en verano, temporales de viento… Es verdad que cuando tú llegas al sitio siempre hay un chaleco naranja de protección civil es una presencia que ayuda mucho. Con sus vehículos, sobre todo, las personas, que prestan ayuda en el primer momento a los propios vecinos o vecinas que no saben cómo actuar, y ellos aportan la calma necesaria y la ayuda necesaria que, en definitiva, es fundamental para salvar vidas en momentos de riesgo”.

Por su parte, el responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, José Ramírez, ha afirmado que “es un reconocimiento importante y una ayuda para nosotros porque al final son muestras de cariño, en este caso el pueblo de Guadalcacín, y que al final es mutuo. Nosotros nos ponemos a disposición de Jerez, estamos en su amplia zona rural, en la zona urbana, y estamos siempre disponibles para todo lo que ellos necesiten. En esta emergencia por la crecida del río Guadalete estamos viviendo días duros, son días de poco descanso, pero siempre al pie del cañón y así vamos a seguir. Y apoyos como éste que nos brinda Guadalcacín y el que tenemos desde la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento nos anima a seguir dando siempre lo mejor de nosotros”.