Reconocimiento en Jerez a Ricardo Carranza y Antonio Moreno tras más de tres décadas como bomberos

El parque de bomberos de Jerez ha celebrado este fin de semana un acto con motivo del patrón del cuerpo, San Juan de Dios. La convivencia sirvió también para hacer entrega a dos compañeros de la medalla de jubilación, tras más de 30 años de servicio. En concreto, los homenajeados fueron Ricardo Carranza Mateos y Antonio Moreno.

Este reconocimiento se suma al realizado días atrás por el gobierno local, que felicitó al cuerpo de bomberos en el día de su patrón: “Por su vocación diaria de servicio público, por su compromiso y sacrificio, y por la gestión coordinada de emergencias, como en nuestra ciudad hemos tenido en situaciones adversas en verano con distintos incendios, o recientemente con motivo de la crecida del río Guadalete por el ʻtren de borrascasʼ”. El delegado de Seguridad José Ignacio Martínez agradeció igualmente al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz “el merecidísimo reconocimiento que ha dado al parque de Bomberos de Jerez por sus intervenciones en situaciones extremas que han salvado vidas”, ha subrayado el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, que ha asistido en nombre de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, al acto del Día del Patrón de Bomberos en el parque del citado cuerpo ubicado en Cádiz.