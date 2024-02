En recuerdo de Felipe Alonso del Puerto

El pasado 16 de diciembre, nos dejó un buen amigo, Felipe Alonso del Puerto, militar de carrera e investigador de diversos asuntos locales.

Fallecía en su ciudad natal, Jerez de la Frontera, a los 87 años de edad. Estaba casado con doña Aurora González Jiménez.

Tuve el honor de tratarlo durante muchos años como asiduo usuario de los servicios de la Biblioteca y el Archivo Municipal, trabando una amistad que ha durado hasta que sus menguadas facultades no le permitían desplazarse desde su casa a la institución cultural.

Siempre atento, correcto y educado en el trato con todos los que se relacionaban con él, no tenía reparos en compartir la información, que conservaba en sus cuadernos de notas con aquellos que le consultábamos.

Siempre mostró una mentalidad abierta y liberal a los nuevos tiempos, pero fiel a sus ideales de caballerosidad que le distinguía.

Recuerdo su sonrisa complaciente cundo con respeto me dirigía a él con el tratamiento de 'usía'. A lo que me respondía con cierta añoranza: 'ande, que ya no llevo el uniforme'.

El 4 de febrero de 2012 fue invitado por la Real Academia de San Dionisio para impartir la conferencia titulada 'Jerez, ante el bicentenario de la Constitución de 1812: Entre el olvido y la ignorancia'. Para la ocasión me pidió que le hiciera la presentación pertinente.

Felipe Alonso ingresa muy joven en la Academia Militar General de Zaragoza, una vez finalizado sus estudios en Jerez.

Promovido a teniente por la Academia del Arma en Toledo, inicia su carrera en el ejército como oficial del Tercio Sahariano 'Don Juan de Austria III' de la Legión. Tras pertenecer a unidades de gran prestigio dentro del Arma de Infantería, desempeña funciones docentes en la Academia toledana.

Ya como teniente coronel, es destinado a la Escuela Superior del Ejército, desde donde pasa a mandar el Grupo Logístico XII de la ciudad de Jerez. A su ascenso a coroneles designado para el mando de Jefatura Logística Territorial del Gobierno Militar, y cumplida la edad reglamentaria pasa a situación de reserva.

En esa situación le cupo el deber, no sin sentimiento, de bajar bandera por última vez en el cuartel Fernando Primo de Rivera, popularmente conocido como del Tempul o Tazdirt, en enero de 1992.

Ha sido condecorado con tes cruces - dos de ellas de 1ª clase - al Mérito Militar, Cruz, Placa y Encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo, además de otras diversas distinciones

En su nueva situación se dedicó con fervor a indagar sobre diversos temas de la historia de Jerez, produciendo, entre 2008 y 2002, una docena de obras que han sentado las bases para futuras investigaciones.

Aquí traemos la relación de sus libros: El jerez ocupado por los franceses: 'Los franceses en Jerez. La Prefectura' (AE, 2008), 'Jerezanos contra Napoleón' (AE, 2013). Marinos Jerezanos: 'Tomás Geraldino' (Editorial Remedios, 9, 2014), 'Francisco Riquelme Ponce de León/ José Luis Pérez-Muñoz', (Remedios, 9, 2015), 'Dos marinos de Jerez en la cultura y más allá' (Tesera, 2016). Cuarteles: 'El cuartel Fernando de Primo de Rivera' (Tesera, 2017), 'El cuartel de San Agustín' (Rhode Island, 2019), 'El cuartel de Nuestra Sra. de la Cabeza, o de la Asunción' (Tesera, 2019). La Semana Santa de Jerez, en tres tomos: 'Dos siglos de Semana Santa en Jerez' (Tierra de Nadie, 2020, 2021, 2022).