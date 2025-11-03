Muerte de Paula | Recuerdos y elogios en las redes tras conocer el fallecimiento del torero

La noticia del fallecimiento de Rafael de Paula ha provocado una oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. Instituciones, artistas, políticos y aficionados al mundo del toro se pronunciaron respecto a su muerte.

Dentro de la política recordaron al jerezano Cayetana Álvarez de Toledo, Manuel Gavira, de Vox, que dijo: “con él se va un pedazo de Jerez, del arte y del alma del toreo. Su legado seguirá vivo en la historia de Andalucía”.

En el mundo taurino fueron muchos los matadores de toros que se acordaron del maestro jerezano, algo que también hizo uno de los periodistas más notables de la tauromaquia, Manolo Molés. “Triste noticia, el mundo del toro pierde a un personaje importante. Un gran torero, el maestro Rafael de Paula”. Entre los matadores destacaron mensajes como el de Ginés Marín, Pepe Luis Vargas o Miguel Ángel Perera.

También se hizo eco del fallecimiento la Fundación Toro de Lidia, la plaza de toros de Las Ventas y muchas peñas y tertulias taurinas de todo el país e incluso del otro lado del Atlántico y por supuesto de Francia, donde también tenía muchos seguidores.

Pero no sólo del mundo del toro vinieron las condolencias. En el fútbol, el Xerez CD quiso mandar un recuerdo al torero de Santiago, “una de las grandes figuras de nuestra tierra”. El recuerdo también llegó desde el fútbol profesional, en concreto a través del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. “Se nos va el Maestro, pero también se queda. Porque hay formas de torear —y de vivir— que no desaparecen. Rafael de Paula fue arte en cada gesto, en cada silencio y el arte perdura en el tiempo. Descanse en paz”, comentó Tebas.

Desde el flamenco, artistas como José Mercé, recordó a su paisano diciendo que "se nos ha ido un torero con mayúsculas, una leyenda. Cuánto he disfrutado con tu arte! Pero sobre todo se me ha ido mi paisano, mi amigo. Qué buenas conversaciones! Descansa en Paz, Rafael".

También tuvo palabras para el diestro de Santiago Vicente Soto ‘Sordera’ y otros artistas como Fernando Soto, Manuel Fernández ‘El Borrico’ o Juan Peña. También llegó el recuerdo desde el mundo de las cofradías, primero con el Prendimiento, hermandad con la que siempre mantuvo una unión, pero también de otras como el Nazareno y el Cristo de la Expiración, e incluso de Sevilla, en concreto la Hermandad de los Gitanos quien se refirió a él como "máximo exponente del toreo gitano" al tiempo que agradeció "su colaboración durante años con nuestro tradicional festival taurino".